Nueva técnica de maquillaje usando un condón

Maquillarte ¿usando un condón?, suena una locura y algo que a nadie le pasaría por la cabeza. Sin embargo, las vloggers de belleza ha descubierto que este preservativo tiene una nueva funcionalidad.

Todas contamos con nuestros secretos y técnicas de belleza que por muy extraños que se vean funcionan a la perfección. Es así como nació la mágica manera paradisimular las ojeras utilizando únicamente un labial rojo.

Pero ahora se volvió tendencia un truco que ha revolucionado la forma de maquillarnos, esto se debe a que se incluye un condón para aplicar la base. La vlogger Laila Tahri es la creadora de esta rara forma de usar el preservativo.

“Se me ocurrió esta idea porque me encanta usar la esponja, pero absorbe mucho producto. Utilizando el condón alrededor de ella ‘haha’, no absorbe nada de producto y se aplica fenomenal”, aseguró la experta de maquillaje.

En su cuenta de Instagram muestra paso por paso cómo aplicar la base y el corrector utilizando el condón.

CÓMO MAQUILLARTE ¿CON UN CONDÓN?

Puede que a muchas les resulte desagradable utilizar un condón como esponja de maquillaje, debido a su fuerte olor a látex. Para evitarlo es recomendable lavarlo con agua y jabón antes de usarlo en el rostro.

Luego de lavar muy bien el preservativo, se tiene que secar completamente. Una vez seco se introduce la Beauty Blender, teniendo mucho cuidado de que se rompa.

De acuerdo a Tahri, el condón permite extender el maquillaje de forma más prolija. Además se gasta mucho menos producto, el resultado se ve más natural y la sensación es más ligera.

Muchos vloggers han probado la nueva técnica de maquillaje. Beauty Vixxen es una de ello, sin embargo, la youtuber eliminó la Beauty Blender y agregó en cambio crema hidratante.

