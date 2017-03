Norkys Batista: A Venezuela le hace falta una mujer con guáramos que sepa llevar las riendas #8Mar

Celebrando el Día Internacional de la Mujer, la actriz Norkys Batista expresó su orgullo por ser venezolana y sobre todo mujer luchadora y con guáramo. “Me llena de orgullo y estoy agradecida”.

“Las mujeres venezolanas somos luchadoras, tenemos tiempo para hacer de todo, me siento orgullosa de ser mujer, damos vida y sin nosotras el universo no estuviera lleno de seres humanos, sin las mujeres no hay vida”, aseveró la actriz.

La actriz aseguró que al país le hace falta “un mujer con guáramo que sepa llevar las riendas” y agregó que, urge que Venezuela deje de depender de un hombre para salir adelante.

“Al país le hace falta organización, disciplina, carácter, normas, reglas, morales, valores, le hace falta una mujer con guáramo, no se si sea yo, pero le hace falta”, señaló la actriz que actualmente trabaja en dos proyectos teatrales: Reina Pepiada y Orgasmos.

Sobre dichos proyectos, Norkys Batista indicó que luego de una pausa y un cambio de teatro, la obra Reina Pepiada será presentada este miércoles, jueves y viernes en el Teatro Escena 8, e invitó a todo el público venezolano a asistir para pasar un rato distinto.

“Hay seguridad, en el Escena 8 de las Mercedes, van a pasar un rato agradable, al venezolano le hace falta relajarse y distraerse también, reírse hace falta y es bueno para salud. En Reina Pepiada lo van a conseguir”, explicó.

Además, la polifacética actriz dijo que este fin de semana seguirá presentando “Orgamos”, obra teatral que este año cumple 8 años llegando a todo el público.

“El secreto está en lo que se dice, Orgasmos es una obra 100 educativa, hablamos de temas de manera jocosa y divertida”, apuntó Norkys al ser cuestionado sobre el éxito que ha tenido el proyecto que comenzó hace 8 años y que continúa vigente.

Por último, informó que se estarán presentando con “Orgasmos” en Cagua, Maracaibo, Barquisimeto, Chile, Ecuador, Miami, Houston, Miami, Canadá.

DC|Globovisión