“No tenemos miedo” el desafiante mensaje tras atentado en Londres

En medio del terror y la confusión que se generó tras el atentado de Westminster, en las afueras del parlamento británico, una imagen se impuso en las redes sociales.

El icónico logotipo del “tube”, el metro londinense adoptó el lema: “No tenemos miedo”, inundó las redes sociales en toda Europa.

Recordemos que esta particular imagen fue creada en el año 2005 durante los atentados contra el sistema de transporte público de Londres.

Otros usuarios recurrieron al clásico # PrayforLondon para manifestar su solidaridad y rechazo al hecho. Es importante destacar que el atentado coincidió con el primer aniversario de los ataques terroristas de Bruselas, Bélgica.

Thoughts and prayers with all the victims and families caught up in this nightmare !

Stay safe everyone 🙏🏻#PrayForLondon pic.twitter.com/ws9bTy6E6d

— DANNY DEARDEN (@dannydeardenuk) March 22, 2017