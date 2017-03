No puedes perderte el nuevo tráiler de Baywatch (Vídeo)

“Tendremos que hacer lo que los Guardianes saben hacer”. Con esas palabras, Mitch Buchanan (Dwayne Johnson) demuestra, junto a Matt Brody (Zac Efron), que se encuentra listo para la acción.

Así lo deja en claro en el nuevo tráiler de Baywatch, película basada en la serie homónima emitida originalmente entre 1989 y 2001.

En el adelanto, de poco más de dos minutos de duración, se muestra cómo Brody, ganador de dos medallas de oro, intenta ingresar a Guardianes de la Bahía. Sin embargo, se da cuenta que la labor va más allá de socorrer a las personas en la playa al descubrir un cadáver en su lugar de trabajo.

Es por eso que junto a su jefe, Buchanan, deberá investigar el caso, pese a que no les corresponde, llevándolos incluso a estar encubiertos. El humor y la acción destacan en las imágenes, las cuales también resaltan los atractivos físicos de sus protagonistas.

Baywatch se estrena el próximo 22 de junio , es protagonizada por Johnson, Efron, Alexandra Daddario y Priyanka Chopra, entre otros.

Live fast, run slow. Watch the #Baywatch trailer starring @TheRock and @ZacEfron. In theatres May 26th. pic.twitter.com/pc6RX95YTf

— Baywatch Movie (@baywatchmovie) March 22, 2017