“No fue Ecuador el que expulsó a Tintori es Venezuela quien le pide a Ecuador que la expulse” #16Mar

El Partido Popular de España se pronunció con respecto a la decisión del gobierno de Rafael Correa por prohibir la entrada a Ecuador a la esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, Lilian Tintori.

“Todos los regímenes como el de Nicolás Maduro en sus últimos estertores actúan de manera similar. No fue Ecuador el que expulsó a Tintori es Venezuela quien le pide a Ecuador que la expulse”, sentenció el diputado José Ramón García Hernández, portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español.

La activista de derechos humanos denunció ayer, “No nos quieren dejar entrar a Ecuador. Nos quitaron los pasaportes y nos dicen que nos tenemos que ir en el primer vuelo. Me dijeron que no hay acceso, no puedes entrar al país”, indicó en un video publicado en Twitter.

DC/EN