Niña se suicida mientras su madre se burlaba de ella

El 22 de enero, Nakia Venan de 14 años de edad cometió suicidio a través de una transmisión en vivo por Facebook, en la casa de sus padres adoptivos localizada en Miami Gardens, su madre biológica se burló acerca de la decisión de suicidarse en la transmisión de Facebook Live.

Fue acosada por su madre biológica, Gina Caze, desde pequeña hasta que las autoridades le arrebataron la custodia y luego pasó por 14 hogares diferentes en solo 16 meses al pasar una terrible infancia.

El Departamento de Niñez y Familia (DCF), confirmó el día de hoy que durante el suicidio su madre se burló constantemente, lo que no hizo más que deprimir más a la joven, mientras que el representante legal de su madre, afirmó que esos comentarios fueron hechos después de la transmisión no durante, debido a que pensó que no era real.

Durante las dos horas de transmisión, le escribió “eres una patética del sistema de hogar de menores, son juegos para llamar la atención, la vida sigue después una pendeja que no escucha a sus padres, te van a enterrar”.

Varios amigos cercanos a la joven trataron de convencerla de no realizar una decisión tan extrema, sin embargo la pequeña se sentía muy deprimida. Luego del suicidio la policía de Miami-Dade encontró el cuerpo de la joven colgando del marco de la puerta del baño.

