Nicole Kidman explicó su extraña forma de aplaudir en los Oscar

La actriz Nicole Kidman, de 49 años, tuvo un extraño momento cuando se le vio aplaudir doblando sus dedos hacia afuera, golpeando solo las palmas de sus manos en la 89° entrega de los premios Oscar de este año.

“Era realmente difícil porque tenía ese enorme anillo que no era mío, pero era absolutamente precioso y estaba aterrorizada de dañarlo”, contó Kidman al programa de radio australiano The Kyle and Jackie O Show.

La intérprete, que estaba nominada al Oscar a mejor actriz por la película Lion, relató al programa de la televisión australiana Today que lo del anillo y el aplauso no fue el único incidente con el que tuvo que lidiar esa noche ya que, al salir del vehículo el tirante de su vestido se rompió.

DC | El País