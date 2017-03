Nasa publica foto de despedida de Plutón

La NASA ha hecho pública una imagen en color de la más alta resolución de Plutón que muestra al planeta enano dramáticamente iluminado por el Sol. La instantánea fue obtenida por la nave espacial New Horizon, que viajó a la distancia mínima del planeta, y se publicó en la página web de la sonda.

La imagen muestra la espectacular atmósfera de neblina azul de Plutón, un ‘smog’ fotoquímico compuesto por una mezcla de metano y otras moléculas, iluminado desde detrás por el Sol y que se eleva a altitudes de más de 200 kilómetros de la superficie del planeta.

La agencia espacial tituló la foto ‘Adiós, Plutón’ o ‘Despedida de Plutón’, un nombre que, afirman los científicos, no debe ser motivo de alarma, ya que simplemente da a entender que la foto se realizó durante la partida de la New Horizon de la órbita del planeta, y no que Plutón o la nave espacial puedan dejar de existir o corran peligro.

La fotografía, que según los investigadores de la NASA refleja el color aproximadamente real de Plutón, está construida a partir de seis imágenes en blanco y negro tomadas por la cámara Long Range Reconnaissance Imager (LORRI, por sus siglas en inglés) y una imagen en color de Ralph / Multispectral Visible Imaging Camera (MVIC, por sus siglas en inglés).

Todas las fotos fueron obtenidas unas tres horas y media después de que la New Horizon se acercara a Plutón a una distancia mínima de unos 200.000 kilómetros el 14 de julio de 2015.