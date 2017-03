Nacho prepara nueva producción en Medellín

Medellín, te confieso que me he enamorado de muchas. De algunas a primera vista. Otras han ido cautivándome poco a poco; las amo más después de cada visita. Pero créeme que esto que me pasó contigo no lo vi venir, no lo esperé, sucedió sin darme cuenta. Ahora, creo que ninguna me ha hecho sentir lo que tú. En ti, siento energía, siento ganas, siento el aire perfecto para los pulmones de mi creatividad. En ti he conseguido varias buenas razones para vivir. Los amores que esperan ser correspondidos son débiles y vulnerables. Mi amor por ti no espera nada a cambio. En fin, sin compromiso alguno, sinceramente te amo, Medellín.

