MLB rechazó apelación de México

Según informó el periodista León Lecanda en su cuenta de Twitter, Major League Baseball (MLB) ha rechazado la protesta que realizó México y confirma que será Venezuela disputará con Italia el juego extra para determinar el segundo clasificado del grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol.

Antes de enfrentar a la Vinotinto, el cuadro azteca le informaron que una victoria por dos o más carreras, le permitirían mantenerse con vida en el torneo; sin embargo, al finalizar el encuentro, una interpretación de MLB colocó a los criollos como el participante en la jornada.

.@MLB Looks like some rules makers cannot go by their own rules. @MLB #wbc2017 @JoeTorre

— Adrián González (@Adrian_ElTitan) March 13, 2017