Minutos de reflexión mis amados connacionales para estos tiempos, por José Contreras (@contrerasj402) 

Cuando las ideas correctas son la fuerza motriz de nuestras acciones, todo lo demás se añade a su tiempo. Pero cuando estamos plagados de ideas incorrectas, nuestros planes mejor delineados inevitablemente acabarán en nada.

Considero que los resultados desastrosos de muchos “bien intencionados esfuerzos” durante los finales del XX y lo que va del siglo XXI en Venezuela para ayudar a los pobres han sido evidentes, sumas astronómicas de recursos, programas llevados a cabo con determinación se han frustrado a cada paso, debido a filosofías inadecuadas, inconscientes o injustas. Lo mejor que tenemos para dar es insuficiente si está comprometido por ideas equivocadas (Las ideas realmente tienen consecuencias).

Los hombres y mujeres de nuestra patria que luchamos por el cambio no solo de modelo político, si no también de sistema en Venezuela, debemos servir de guías para todos “tanto de palabra como de hecho” a través de una rectitud moral intachable.

Finalmente cito a Roosevelt:

” Recuerda; la maquinaria de gobierno más perfecta no evitará nuestra destrucción como nación si no hay dentro de nosotros un alma. Ninguna abundancia de prosperidad material nos servirá de algo si nuestros sentidos espirituales se atrofian”.(fin de la cita)

Los adversarios dentro de nuestra propia casa de seguro prevalecerán contra nosotros, a menos que haya en nuestro pueblo una vida interior que encuentre su expresión externa en una moralidad como la predicaron los profetas de Dios mucho antes del esplendor de las grandes naciones.

*Venezolanos Despertemos la Conciencia Ciudadana para que alcancemos la verdadera libertad, justicia y democracia soberana*

DC / Ing. José Contreras / Pte. Movimiento Ecológico de Venezuela- Zulia, Pte. [email protected] / @contrerasj402