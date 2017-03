Migbelis Castellanos defendió a su novio Francisco Cervelli

Y si supieran las tantas veces que este pelotero, al que ustedes, VENEZOLANOS paisanos, se encargan de enviarle mensajes con insultos y denigrantes, siempre dice "Me encantaría criar a mis hijos en Venezuela……". Nuestro país si es bello, pero la gente, nosotros… tenemos que arreglarnos. Yo entiendo esos conceptos de Xenofobia y otros más, pero no de gratis ya tantos países no se alegran del todo al saber que tiene a un venezolano de vecino…. SEÑORES, NO SOMOS LO MEJOR DEL MUNDO, somos un país con grandes grietas y con mucha gente dispuesta a aportar en su construcción. El carácter y comportamiento de cada uno de nosotros en el exterior es lo que define nuestra cultura, y es feo cuando alguien de Brasil, por ejemplo, piensa que los venezolanos somos CREÍDOS y con CERO de humildad. Tenemos talento, profesionales, buenos seres humanos, personas dadivosas….. pero por USTEDES, los populares "Somos la pepa del queso", el resto de los paises nos etiquetan y señalan. Todavía tengo fe que quedamos gente buena, respetuosa y que vive en el presente. Me disculpan el discurso a quienes no les gusta leer testamentos, pero yo viví INFINITAS HUMILLACIONES de los venezolanos a través de las redes sociales y en este punto de mi vida, en donde se involucra un ser al que amo y con quien comparto mi vida, les digo QUE YA NO ME LA CALO MÁS! #BuenasNoches

A post shared by Migbelis Castellanos (@milynette) on Mar 11, 2017 at 10:27pm PST