María Corina Machado: Hoy se inicia el 350, es la hora de la insurrección cívica #31Mar

María Corina Machado, líder de Vente Venezuela hizo un llamado al pueblo a aplicar el artículo 350 de la Constitución, ante los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el país tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional. “Llegó la hora de la insurrección cívica. Venezolanos ya no hay vuelta atrás, hoy se inicia el 350. Ya no es el color de la franela, ya no son los partidos políticos, ya no hay excusas, en Venezuela enfrentamos una dictadura que dio un golpe de Estado, el 350 eres tú, somos todos cuando entendemos que tenemos que revelarnos frente a la tiranía y es ya porque de lo contrario el totalitarismo se queda para siempre, mira Cuba, hay que defender a Venezuela”, aseguró.

A través de un vídeo que difundió la tarde de este viernes en su Twitter, Machado quien al fondo tiene la Bandera Tricolor al revés, pidió a los venezolanos reunirse y leer el artículo 350 de la Carta Magna y lo que eso implica. “Tu sabes como hacerlo, con audacia, con creatividad, con coraje y organización cívica para avanzar. Aquí no se trata de que rectifiquen sino que se vayan del poder, por eso es la hora de la insurrección cívica hasta conquistar la libertad”, exhortó.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Primer llamado a los Venezolanos #350YA. pic.twitter.com/K7FQoIpg2C — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2017

DC | 800Noticias