María Corina Machado duda del propósito de la MUD

María Corina Machado, coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, indicó que permitir la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro es alargar los costos de la crisis en el país.

“Aquellos que dicen: ‘Bueno, vamos esperar hasta 2019’. Bueno, pues, cuidado… Eso puede ser hasta el dos mil siempre (sic). Y además, eso significa un costo humano importante para los venezolanos”, señaló.

La dirigente opositora explicó que el Consejo Nacional Electoral no permitió a Vente Venezuela inscribirse como partido político. A su juicio, esta es solo una de las tantas acciones en las que ha incurrido el Estado venezolano para limitar el ejercicio de la democracia.

“Las elecciones de gobernadores y alcaldes son importantísimas, están en la Constitución. Lo que no podemos aceptar es que nos digan: ‘Si ustedes se resignan a que Maduro llegue hasta el 2019, y además nos aprueban el presupuesto y los créditos, allí le damos las regionales’. Esa es una transacción que el país no entendería, porque los venezolanos y yo sabemos que los problemas no se van a terminar así”, sentenció la ex diputada.

Frente a esta situación, Machado considera que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe definir una postura conjunta, que ella espera sea la confrontación cívica contra un gobierno que califica de “Estado mafioso”.

“¿Cuál es el propósito de la MUD? Porque tenemos que estar claros que debemos enfrentar en unidad a esta dictadura. Si el objetivo es que sí vamos a hacer todo para enfrentar a la dictadura lo antes posible, cuenten con Vente Venezuela”, puntualizó.

