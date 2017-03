Mala organización en la distribución de bolsas CLAP en El Manzanillo crea caos y conflictos

Las tan esperadas bolsas del CLAP se han convertido en el centro de disputa de los sectores populares de San Francisco, debido al retraso, mala organización y excesos entre los funcionarios encargados de la distribución, que además de ocasionar perdida de tiempo, trasnocho, se han convertido en tema de conflicto entre los ciudadanos.

Vecinos del barrio El Manzanillo denunciaron la mala organización de los funcionarios y personas encargadas de la distribución de las bolsas de los Consejos Locales de Abastecimiento Popular, CLAP, que son administradas directamente por la alcaldía bolivariana de San Francisco.

Miembros de esta comunidad, que pidieron no ser identificados para evitar represalias del gobierno municipal, destacaron que desde que el presidente Nicolás Maduro decretó que debían llegar a todos los venezolanos y venezolanas por igual, no se han cumplido. En varias oportunidades los han dejado en espera y las bolsas siguen sin llegar a pesar de que ya en muchos sectores ha llegado la segunda bolsa o caja, mientras que ellos aún no han podido accesar a la primera.

Indicaron que la distribución de las bolsas CLAP, las hacen a altas horas de la noche, por lo que los vecinos deben estar atentos, eso ocasiona, que las personas anden detrás del camión, al mismo tiempo que se generan conflictos, puesto que la incertidumbre de saber si esta llegará hasta la puertas de su casa, hace que los ánimos se caldeen y entre vecinos se formen conflictos.

“Hay muy mala organización, a pesar de que los delegados y representantes de los consejos comunales realizaron un censo del sector en el que van a distribuir las bolsas este no se respeta y pasa como sucedió este martes, que las bolsas no alcanzaron y gran parte de la avenida 25 C y la calle 19 de El Manzanillo esperaron pasadas las 12:00 de la noche y esta nunca llegó”, afirmó una vecina.

“El CLAP se ha convertido en una burla más de este gobierno, con la que pretenden tener sometido al pueblo, además de llegar con contados productos de la cesta básica, los encargados de la distribución quieren hacerlo como les da la gana sin respetar el número de familias en una misma casa o el horario para entregarlas”, afirmó otra representante del sector, quien exigió se normalice la entrega de estas bolsas de comida.

Recalcaron que da la impresión de que el alcalde Omar Prieto, no sabe de la existencia de El Manzanillo en la parroquia Francisco Ochoa, pues nunca han contado ni con su presencia, ni con una obra para el sector, por lo que exigen ser tomados en cuenta y se respeten los derechos de la comunidad.

Esperan que este miércoles concluyan con la entrega de las bolsas de comida en el sector y que las mismas lleguen a todos los hogares por igual.

Diario Contraste