Makro desmintió falso comunicado divulgado en redes sociales

La cadena mayorista de productos Makro pidió a sus clientes no creer en mensajes y comunicados falsos difundidos en redes sociales.

“Por favor, no crea en mensajes ni comunicados falsos. Diga no a la desinformación. Diga no al fraude”, publicó la empresa en su cuenta oficial en Twitter.

Makro destacó que las transacciones de venta se realizan únicamente en las áreas de caja, ubicadas dentro de los supermercados.

Este viernes circuló un rumor en Twitter a partir de un falso comunicado atribuido a Makro. El escrito indicaba a los usuarios que después del próximo lunes 3 de abril se debía presentar el Carnet de la Patria del gobierno nacional, junto a un carnet de afiliación de la compañía, para comprar en esta cadena de supermercados.

— Makro Venezuela (@makrovenezuela) March 10, 2017