Los radicales juegan a la guerra, por Darwin Chávez (@darwinch857)

RED WAR GAMES (I). Todos los caminos conducen hacia una lamentable conclusión: los “ultras” se radicalizaron aún más y están jugando a la guerra con el fin de sostenerse en el poder, aunque no descartemos que también están buscando generar las mejores condiciones que les permitan ceder el poder mediante acuerdos favorables: no investigación, no persecución, no judicialización. Recordemos que su plan original era mantenerse en el poder hasta el 2018 y en ese tiempo llegar a acuerdos con algunos partidos y líderes opositores para que gane las elecciones presidenciales el candidato menos peligroso para ellos, que la derrota fuese honrosa y que el proceso siguiera vivo, con la esperanza de regresar victoriosos cuando la crisis acabe con el nuevo gobierno. Eso cambió a partir del 13 de febrero cuando EEUU sanciona a Tareck El Aissami, pero también se modifica a partir que Luis Almagro presenta el revelador y devastador informe sobre la crisis en Venezuela y se termina de reconfigurar cuando 20 países, entre ellos los de mayor peso político en el continente, deciden que la OEA debe participar, más no intervenir, en la búsqueda de una solución al conflicto antes que la violencia se desborde y colapse la nación. Ante los cambios en los escenarios nada favorables, deciden hacer lo que ellos mejor saben hacer: radicalización, conflicto y represión. Y en ese sentido comienzan a dar pasos importantes. El primero, montan el “falso positivo” de la incursión de 60 militares venezolanos a territorio colombiano con el fin de generar un conflicto, pero la habilidad diplomática y la cautela militar de Santos impide que su gobierno pise el peine que les pusieron, de lo cual les daré más detalles este sábado en www.verdadesyrumores.com. Luego arrancan toda una ofensiva de conversaciones y presiones. Presiones contra aquellos países que dependen del petróleo venezolano. Y conversaciones como la llamada hecha al presidente de México, Enrique Peña Nieto. En esa parte del plan entran la Canciller y el embajador alterno en la OEA con su repertorio de insultos que para nada respondían los cuestionamientos de fondo que hace Almagro en su informe y que además han validado varias naciones. La radicalización incluyó el sabotaje final de la sesión del Consejo Permanente de la OEA del martes 28 de marzo a través de la conducta grotesca de Samuel Moncada. Querían impedir que se efectuara la votación que posiblemente aprobara la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, porque sabían que la perderían. La votación no se dio, pero tampoco se canceló. Eso está pospuesto. Y a partir de la irregular conducta de Moncada, ahora deben ser más los países dispuestos a votar a favor de la activación de la carta apelando al referido artículo. Cada día tienen menos aliados. Pero eso no es todo. En los “Red WarGames” hay un frente interno y que busca blindar la radicalización. Fíjense como el mismo día que la OEA sesionaría, en horas de la mañana la Sala Constitucional dicta la sentencia 155 que no sólo elimina la inmunidad parlamentaria y endosa al TSJ la facultad legislativa, sino que además habla de un “Estado de Conmoción” y exhorta al Gobierno a tomar todas las medidas para salvaguardar la paz de la República ¿Eso no es un tácito “Estado de Guerra”? A pesar que soy lego en materia judicial, de una “conmoción” a una “guerra” no hay mucho, aunque esa conflagración sea artificial. A partir de esa sentencia los radicales pueden gobernar con plenos poderes como si el país estuviera en una guerra, pero eso además facilita impartir la “justicia revolucionaria” contra todo aquel que sea tildado de traidor a la patria ¿Y adivinen? Van a supuestamente “exhortar” a todas las instituciones públicas y privadas, pero además a todas las figuras públicas a rechazar la actuación de la OEA y además de calificarla de intromisión, injerencia y violación flagrante de la soberanía nacional. Y quien no lo haga será señalado ¿De traidor a la patria? La idea es reforzar la tesis que hay un intento de invasión armada contra Venezuela en el cual la OEA es la punta de lanza. Por eso aquel falso positivo con Colombia, buscando crear la percepción de una agresión extranjera. Quieren apelar al manido guion de la guerra y quien no esté defendiendo a la patria, o sea al Gobierno, es un traidor. Aspiran levantar el nacionalismo, ganar tiempo y reducir a la disidencia.

¿MIEDO O PRECAUCIÓN? Resalta que a pesar de todo lo que está haciendo Estados Unidos contra el Gobierno rojo rojito y sus principales voceros, aún el presidente Maduro, ni ninguno de los más escandalosos que lo acompañan, desata su artillería de odio contra el presidente Donald Trump, a pesar de ser el artífice o quien autoriza todas las acciones ¿Por qué tanta condescendencia? ¿Le temen a Trump y las medidas que puede tomar contra ellos? ¿Guardan la esperanza de un acuerdo con él? Tal como analizamos en Verdades y Rumoresel pasado 26 de marzo (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-por-que-el-gobierno-se-cuida-de-atacar-a-donald-trump/) el Gobierno de Nicolás Maduro a partir de la victoria del polémico candidato republicano arrancó toda una operación de acercamiento, que incluyó lanzar serias acusaciones contra la oposición, pero sobre todo contra Leopoldo López. Todo ese lobby se derrumbó a partir que un grupo de disidentes, especialmente militares, usaron sus puentes con esa nación y desmintieron con pruebas todas las acusaciones, pero además consignaron más evidencias contra connotados líderes oficialistas. Eso alteró los planes del Gobierno, pero ellos aun guardan la esperanza de concretar un acuerdo que les permita sostenerse en el poder con el tácito aval gringo. Es tanta la cautela ¿o miedo? que siguen acusando a Estados Unidos, pero ninguna de sus descalificaciones está dirigida a Donald Trump. Vean como en el marco de las dos sesiones del Consejo Permanente de la OEA, nunca nadie mencionó al presidente de EEUU. Trump es un presidente distinto y alejado de las formalidades del establishment norteamericano y es por eso que temen que actúe contra ellos con mucha fuerza ¿Cambiarán de estilo? Es probable que sí.

RED WAR GAMES (II). Ahora bien, como este es un Gobierno de “rosca al revés” nadie puede descartar que los juegos de guerra no estén buscando la radicalización y el aislamiento para protegerse, sino la salvación ¿Salvación? Si porque nadie más que ellos están conscientes del “costo de salida” que implica intentar sostenerse en el Gobierno bajo estas condiciones o salir en condiciones muy desfavorables. En muchas ocasiones hemos analizado a fondo el “costo de salida” del poder para los principales líderes del proceso. Ellos saben que no pueden resolver la crisis. Y no la pueden resolver no porque no sepan cómo hacerlo. Saben muy bien que deben hacer, pero no lo pueden hacer: abandonar el Plan de la Patria. Eso implicaría para ellos traicionar el legado de Chávez y de esa forma acabarían con su escaso capital político. Y entre resolver la crisis y mantener su capital político ¿Qué creen ustedes que más les importa a ellos? Por eso no se puede descartar que la idea de todos estos juegos de guerra es propiciar las condiciones que les permitan negociar su salida del poder con el menor daño directo y colateral como ya dijimos: no investigación, no persecución, no judicialización. Quieren inmunidad. Quieren impunidad. En la medida que ellos hagan creer que el rumbo es la violencia, que acabarán con la institucionalidad y que el colapso integral del país está cerca; más argumentos tienen para pedir en una mesa de negociación pública o privada.

MISTERIO Y VALIDACIÓN. Muchos comentarios se tejen sobre la supuesta ayuda que el Gobierno le daría a algunas organizaciones políticas para que puedan alcanzar la meta del 0,5% de los inscritos en el Registro Electoral en al menos 12 estados, con el fin que puedan ser de nuevo legalizados. No me consta que esa ayuda sea cierta. Dicen que en algunos casos el régimen envió a sus militantes a firmar por ciertos partidos. Pero lo que sí es real es que extrañamente las reglas del proceso cambiaron. Lo que sí es verídico es que el diseño del proceso varió. Lo que también es verdad es que ahora el sistema es más fluido. Les doy algunas pistas. Cuando el proceso comenzó el “validante” tardaba en promedio entre 2´30” 2´40” para concluir, porque le exigían una serie de datos que retardaban su registro. Pedían además de su cédula de identidad, la dirección exacta con calle, avenida, número de casa, parroquia y además un punto de referencia lo más exacto y amplio posible ¿Por qué eso es ilógico? Porque todos esos datos están en el Registro Electoral y eso no varía a menos que el elector decida cambiar su domicilio ante el Poder Electoral. Luego de mucho jaleo por parte de la dirigencia de Voluntad Popular y Primero Justicia, lograron bajar ese tiempo a un promedio de 1´40”. Los expertos me explican que con sólo dar el número de cédula de identidad, era más que suficiente y con colocar la huella, el CNE verificaba que era correcta la identificación del ciudadano. Extrañamente eso cambió a partir del fin de semana del 25 y 26 de marzo cuando sólo comenzaron a pedir el número de cédula y la verificación de la huella. Pero lo más extraño es que la MUD solicitó eliminar la petición de esos datos antes de comenzar el proceso y el CNE nunca dio respuesta, pero casualmente los eliminaron en el cuarto fin de semana luego que muy casualmente habían validado Voluntad Popular y Primero Justicia ¿Por qué el cambio no se hizo desde el comienzo? Como diría mi amigo Angel Monagas: “Haga usted el juicio”. Pero hay más cosas extrañas y es que durante los primeros tres fines de semana usaron computadoras viejas y lentas, lo que hacía que en el procesamiento de la solicitud de cada “validante” se perdiera mucho tiempo. Pero también casualmente a partir del cuarto fin de semana cambiaron los equipos por unos de última generación y mucho más rápidos. La sumatoria de todas estas casualidades hace que a partir del fin de semana del 25 y 26 de marzo el promedio bajó a sólo 30 segundos ¿Sólo 30”? Si sólo 30 segundos. Pero eso no es todo y es que el proceso fue diseñado con un error que ayudará al CNE a “rebanar” cualquier cantidad de “validantes” a algunos partidos y es que el ciudadano no recibió ningún comprobante oficial y físico de su participación. O sea no hay forma que esa persona que validó por X partido pueda demostrar que si lo hizo, en el caso que por casualidad el CNE lo excluya de la cifra final. Eso hace que el proceso de reparos sea estéril, porque no hay prueba sobre la cual reparar algún error ¿Y saben cuál es la última casualidad? Qué supuestamente a partir de este fin de semana se aumenta la cantidad de máquinas disponibles ¿No son muchas casualidades juntas?

RED WAR GAMES (yIII). Tampoco podemos descartar que todo sea un error inducido ¿Recuerdan aquel análisis sobre la presencia en Venezuela de una especie de “Deep State” tropicalizado que induce a cometer errores? Si ustedes analizan con calma todas las acciones y los eventos suscitados, verán como hay algo de razón en la hipótesis. Veamos sólo algunos ejemplos: ¿No es un error el montaje del “falso positivo” con la incursión de militares venezolanos en Colombia? ¿No es un error la sentencia 155 del TSJ cuando la OEA se aprestaba a discutir la crisis venezolana porque les daba más argumentos a quienes quieren aplicar la Carta Democrática? ¿No es un error abusar de la calificación de traidor a la patria? ¿No es mejor aceptar la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas? ¿No es mejor sentarse a negociar y reducir el “costo de salida”? ¿No es mejor una retirada digna para construir un regreso glorioso?¿Todos esos errores no engrosan la percepción que este es un Gobierno cruel? ¿Será que todo es obra de ese “Deep State” tropicalizado?

VIAJE. Me informan que un importante e influyente integrante del grupo militar “Los Centauros” tuvo que viajar de emergencia a República Dominicana. No fue un viaje de placer ¿Tendrá que ver con la crisis venezolana? ¿Será que hay alguna negociación secreta en marcha?¿Qué significado tiene ese país para el conflicto venezolano? Tiene mucha importancia porque esa nación ha sido el lugar escogido para varias reuniones en el marco del esfuerzo internacional para construir una salida a la crisis venezolana ¿Quién o quienes más estuvieron en esa reunión o reuniones en Dominicana?De lo que si estoy es que el viaje no fue para jugar golf o disfrutar de las playas de Punta Cana.

PRESIÓN DOBLE. Algunos expertos consideran que las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y del grupo de 20 países de esa organización que están buscando salidas a la crisis venezolana, no darán ningún resultado como ocurrió con aquel fallido diálogo promovido por la Iglesia y los tres expresidentes. Así como hay pesimismo en torno a los resultados que puede lograr la presión internacional, hay otros venezolanos que tienen un exagerado optimismo con los efectos que pueda tener, por ejemplo, la activación de la Carta Democrática. Tal como lo he señalado a través de esta columna y en las entrevistas que gentilmente me hacen algunos colegas a través de los medios de comunicación, las gestiones en marcha en la Organización de Estados Americanos ayudan mucho, aunque no son la solución final. La presión internacional ayuda en la medida que tiene las herramientas para conducir a los alzados en el poder a sentarse en una mesa de negociación y así construir acuerdos que permitan alcanzar los objetivos trazados, en este caso venezolano: elecciones, libertad para los presos políticos y el ingreso de ayuda humanitaria que logre frenar el camino hacia el colapso. En el caso del conflicto en Venezuela se está trabajando en dos caminos. El primero y más evidente es la presión diplomática que va por muy buen camino, porque ya está consolidada la apreciación internacional sobre la ruptura del hilo constitucional, se verificó el irrespeto institucional hacia la Asamblea Nacional, saben que se persigue a la disidencia y además hay plena conciencia que el Gobierno intenta secuestrar el derecho de los venezolanos de votar ¿Pero qué más puede hacer la OEA? Puede motivar la instalación de mesas de negociación y diálogo con unos mediadores creíbles para los venezolanos, pero que además que ese diálogo tenga una agenda clara que no sirva exclusivamente a los intereses del Gobierno. El punto final de todo este proceso en el caso que el régimen siga jugando a ganar tiempo, son las probables sanciones internacionales ¿Qué efectos puede tener eso? Las finanzas públicas, por ejemplo, están en una situación muy precaria y la gestión de Maduro requiere de auxilio de organismos multilaterales y otros gobiernos para paliar el déficit. Ya ese acceso tiene problemas porque todos esos acuerdos requieren del aval del Parlamento y éste ha sido cercado por el Poder Ejecutivo. Pero además si hay sanciones al Gobierno, éste no podría recurrir a ese financiamiento internacional. Por más aliados que sean China y Rusia, ellos no van a comprometer dinero en un país que casi es un Estado fallido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el otro tipo de presión “no” diplomática que está en marcha ¿Presión “no” diplomática? Si y es la que se expresa con las investigaciones en marcha y las sanciones impuestas por las supuestas actividades ilegales de varios líderes revolucionarios. Es pertinente recordar que el pasado 13 de febrero el Gobierno de los Estados Unidos sancionó al actual Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico ¿De qué sirve eso? Ese tipo de presiones son necesarias para intentar obligarlos a sentarse a negociar una cesión del poder. Si no los obligas no lo hacen y sólo los puedes obligar incidiendo en su presente y futuro. Esta presión dual puede traer buenos resultados. La presión “no” diplomática ayuda para que la labor diplomática tenga el escenario más favorable para encontrar salidas al conflicto.

MANDANDO. Ante los rumores sobre la presunta salida de Tareck El Aissami de la Vicepresidencia de la República, como consecuencia de las sanciones que le aplicó el Gobierno de los Estados Unidos, elevé unas consultas a Palacio: “Eso está comentándose pero el tipo cada día tiene más poder, cada día su grupo de trabajo es más grande con personas de su confianza, cada día ordena más y cada día tiene más poder”. Si todo eso está ocurriendo no veo que su salida sea una probabilidad, por lo menos por ahora.

EFECTIVO. El problema de la falta de efectivo aún no se solventa. El nuevo cono monetario aparece mayormente en las informaciones oficiales, pero en las entidades bancarias hay pocos billetes de las nuevas denominaciones. La mejor prueba de la situación es que en la sede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo comenzaron a restringir a su personal el acceso a efectivo. Antes podían retirar hastaBs. 50 mil, pero ahora sólo pueden pedir Bs. 20 mil. Y para quienes tienen alguna urgencia y necesitan un retiro de 50 mil, deberán conseguir la firma de un gerente que es el único que autoriza. Pero eso no es todo, porque además están revisando minuciosamente los billetes de 100 bolívares en mal estado y que habían sido retirados del circulante, con el fin de rescatar aquellos que puedan seguir usándose en la calle. Sigue la mentira con el nuevo cono monetario. Sigue la improvisación. Se han salvado porque en estos meses baja considerablemente el manejo de efectivo en la calle.

MISIÓN “CAMBIO”. Me informan de un aparente cambio en el concepto de la Misión Transporte del Gobierno, porque ya no van a incorporar más buses rojos de la marcha china Yutong, sino que supuestamente harán un convenio con la ensambladora nacional Encava para incorporar las unidades que ellos producen. Ni tan malo es el cambio porque eso corrige parcialmente el pecado de origen de dicha misión, porque no se justificaba que existiendo empresas nacionales que generan empleo y bienestar a través del ensamblaje de unidades de transporte de pasajeros adaptadas al clima y a las condiciones de la vialidad venezolana, se trajeran miles y miles de buses Yutong. Claro eso fue un enorme guiso de los enchufados que convencieron a Chávez que eso era lo adecuado. En ese guiso lo importante era traer los buses y ganarse mucho dinero en comisiones. Fue tanta la improvisación que no hubo el adiestramiento adecuado a mecánicos venezolanos para hacer el mantenimiento que se necesita. Y como prueba en este momento hay tres especialistas chinos formando a venezolanos en los talleres de Metromara.

EERRR SAARAOO. Me informan que el pasado fin de semana se hizo un tremendo fiestón de enchufados en una lujosa casa de campo en El Hatillo. Fue un enorme derroche de comida y licores de distintas clases. Hubo música en vivo a cargo de Servando y Florentino, además de Sixto Rein. Fue un templete a todo trapo digno de un magnate de la revolución, cuando en las calles hay gente muriendo de hambre y que se ve obligada a comer de la basura ¿De quién era el sarao?

PAGARON. Para tratar de demostrar que en el Metro de Maracaibo las cosas están normales, pagaron la última quincena de marzo el día 29 y no el 30-31 como es lo normal. Me alegra que hayan tenido, en esta ocasión, el dinero para cumplir con sus empleados. El problema es que harán para pagar la nómina de abril y quizás la de mayo ¿Por qué? Me informan que está previsto que lleguen de nuevo recursos desde Caracas para mayo o junio. Eso implica que la situación laboral se pondría bastante fea si no tienen el dinero para cancelar los sueldos.

PRIETO SE MUEVE. El Alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto, sigue moviendo su gestión preparándose para el escenario de unas hipotéticas elecciones regionales y municipales este mismo año. Ya en columnas anteriores comenté el cambio en la imagen de su gestión que excluyó el rojo, ahora hablan de Dios y su rostro desapareció. Prieto siente el peligro cerca. La Unidad cada día tiene más respaldo en el sur y hay candidaturas en marcha que aparecen muy bien en las encuestas, como por ejemplo la del colega Gustavo Fernández. Prieto juega a suavizar la imagen de su gestión y de seguro buscará causar división en la Unidad.

CARBONES SIN CARBÓN. A raíz de mi comentario de la semana pasada sobre el guiso en marcha y los problemas que afectan a Carbones del Zulia, recibí un mensaje en el cual me dicen que es totalmente cierto que las operaciones en las minas Paso Diablo y Mina Norte están absolutamente paralizadas. No hay dinero, ni repuestos para el mantenimiento de las maquinarias que se utilizan. No hay equipos. No hay insumos. No se está produciendo nada, mientras los gastos y los guisos se mantienen.

RESTRICCIONES. Continúan las fallas en el sistema de transporte Metro de Maracaibo. Me cuenta una de mis fuentes en la empresa que ante los problemas de mantenimiento que tienen fuera de servicio a la mayoría de los trenes, recortaron los horarios de atención y ahora abren las estaciones a las 7AM de lunes a viernes y a las 8AM los días sábado y domingo. Mientras el Gobierno nacional no cumpla con el envío de los recursos, seguirá profundizándose el deterioro en la calidad del servicio del Metro.

VERGÜENZA. Compartí un café con un amigo abogado quien lanzó críticas muy fuertes contra quienes integran el sistema de justicia en Venezuela, porque están totalmente subyugados al Gobierno, cuando la lógica dice que debe ser al revés. Citó varios ejemplos de esa dominación oficial hacia los jueces, pero se afinco más en cómo los organismos de seguridad se niegan a cumplir las órdenes judiciales de excarcelación de presos políticos: “Si el Tribunal Supremo de Justicia tiene cercada y reducida a la Asamblea Nacional porque está en un supuesto desacato ¿Por qué los jueces que han sido burlados por el Sebin no se presentan y declaran el mismo desacato? Lo que es bueno para el pavo, lo es para la pava. El Gobierno se burla del Poder Judicial cuando uno de sus voceros ordena a la Fiscal General enjuiciar a un ciudadano, por el simple hecho de pensar distinto y exigir sus derechos. Y ahora es peor con la última decisión del TSJ que avala un manejo discrecional del país y termina de anular a la AN”. Para este amigo abogado los actuales ocupantes de los cargos de jueces no son dignos de impartir justicia.

PRONÓSTICO. Otro amigo abogado se atrevió a dar un vaticinio sobre la validación de los partidos y de lo que decidirá el TSJ ante la demanda introducida por el partido PPT que recordemos forma parte del Gran Polo Patriótico: “Cuando el Gobierno se dé cuenta que fracasó en ilegalizar a la mayor parte de los grandes partidos de la MUD, ordenará decidir a favor del PPT y se anulará el proceso. Así quedará bien con sus aliados, pero además buscará hacer quedar mal a la disidencia y que el ciudadano los acuse de haber sido parte del teatro oficialista”. Pero agrego otra visión, pues esa decisión se dará cuando ya no sea posible realizar elecciones este año.

