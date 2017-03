¡La locura necesaria! Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Esta semana… Inicio esta columna con el comentario que se volvió pólvora cuando lo lanzaron. DiMartino, que tiene como tres semanas instalado en Maracaibo, regresa para ser el nuevo presidente del Metro de Maracaibo y desde allí, catapultarse como candidato del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo. Quienes conocemos un poco al ex Alcalde, sabemos que él gusta mucho de las estrategias comunicacionales como los laboratorios, los falsos positivos, es decir, gusta mucho de las ollas para poner su nombre a sonar. Primero, a través del programa de Pedro Soscum Machado, dijo que vendría muy pronto. Luego, envió un audio en el que aceptó que estaba en la Ciudad, a la espera de la decisión sobre su destino político en Caracas y el resultado de unas encuestas. En ese audio dijo que iría a Caracas a recibir respuesta de las gestiones que unos padrinos le hacían y luego, el tercer acto como lo llamo yo, fue utilizar a varios colegas para difundir que era un hecho su nombramiento como Presidente del Metro de Maracaibo en sustitución del Ingeniero Tito Meleán y como candidato municipal. La información voló como pólvora porque tuvo una particularidad, además de los colegas que la difundieron, cuya credibilidad puede ser puesta en duda, otros actores, tanto técnicos como políticos del oficialismo la daban por cierta. Para el momento que escribo este comentario, miércoles 15 de marzo, se esperaba que por alguna vía, esto lo hiciera oficial el Presidente Maduro. Eso nunca pasó.Empecé a indagar, a preguntar, a cotejar… después de la última gestión de DiMartino en Maracaibo, ¿el PSUV lo volvería a promover como candidato? En medio de la peor estimación popular del oficialismo, ¿se atreven a jugarse la imagen con GianCarlo? La respuesta que me dieron y que viene del corazón del PSUV Zulia, lo aclara todo: el italiano es el loco necesario. Resulta que DiMartino es capaz de hacer lo que el partido rojo necesita para levantar la moral de la militancia dura. Mi fuente me explica: “Su regreso se maneja porque puede ser útil. Nosotros sabemos que si vamos a elecciones perdemos, pero no se trata de perder sino de ganar en medio de la pérdida. DiMartino es perfecto para hacer cosas que con los actores que hoy tenemos aquí en Maracaibo no podemos hacer”. ¿Cuáles cosas? pregunté, y él me respondió: “DiMartino sería capaz de llevar una protesta a la casa de Eveling y encabezarla. Arias no lo haría, otros no lo harían. Él se burlaría de Guanipa en su cara, ridiculizaría a Rosales, él tiene el perfil perfecto para levantar a nuestra gente y decirle a los opositores lo que mucha gente les quiere decir en su cara pero que no pasa de ser una avalancha de críticasen las redes. Él las sacaría del teclado a la calle”.

Entonces sí hay elecciones… Mi fuente del Psuv Zulia me dijo que sí, pues qué sentido tiene “volvernos locos” sino va a haber elecciones. “Claro, debe haberlas, por lógica económica se harán las elecciones. El Gobierno necesita dólares y todos los préstamos internacionales que han buscado están condicionaos a que cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional”, me dijo. Esto es cierto, no hay préstamo internacional sin el aval del Parlamento y lo otro es que los precios del petróleo no subieron como se esperaba, por lo que en el Gobierno sin duda, siguen aplicando estrategias para ganar tiempo… ganar tiempo para ver si los precios petroleros aumentan. Si las cosas están como nos han advertido los analistas económicos, el país cuenta con muy pocos recursos hasta para importar comida para los que quedamos aquí viviendo, incluidos ellos mismos. Entonces sí, debe haber elecciones y ante un hecho electoral inminente, locuras como GianCarlo DiMartino no son descabelladas, son parte del dibujo, parte del plan. Ahora bien, otra fuente que consulté y que es más técnica que política pero que igual hace vida dentro del oficialismo en Maracaibo, me pidió no olvidar que DiMartino siempre ha sido muy bueno para “que se digan cosas”. El técnico me contó que el oficialismo está muy mal. Las más recientes mediciones le dan 8% de aceptación y 6% de intención de voto en unas elecciones. “El portaviones que era Chávez se perdió. Todo al que se le levante la mano ahora, se hunde. El Gobierno de hoy día parece un submarino torpedeado, un muy pesado coloso que se hunde”. Me eché a reír por el símil. Este amigo cree que lo de DiMartino es un chicle que está tirando el catire a ver qué pega. Le dije que el rumor fuerte era que el Presidente Maduro anunciaría el retiro de las funciones diplomáticas de DiMartino y su permanencia aquí como “el protector de Maracaibo”. El hombre se quedó en silencio unos segundos y me dijo: “Si es así, Arias debe estar tragando grueso. Bueno amiga, que lo anuncien, así se termina de joder el Metro. Cuando DiMartino se siente en esa silla y vea que allí no tiene de dónde la historia cambiará. Metro no le va a dar votos a nadie pajarita, allá adentro la cosa no es nada fácil”. Yo he decido seguir esperando, ver si esto es positivamente cierto, tan cierto como que DiMartino sí es un loco que el PSUV pudiera desempolvar pornecesidad.

¿Quién será? Frente a esta posibilidad, me hago la siguiente pregunta que tal vez ustedes amigos lectores, puedan responder. Tal vez, los grandes jefes de los partidos políticos del Zulia, la pueden responder o tal vez sólo un brujo como Mister Popo le dé respuesta. ¿Quién es el candidato opositor para la Alcaldía de Maracaibo? Ese fuerte, ideal, que puede no sólo unificar a los partidos sino a la población en un sentimiento de confianza… yo no lo veo. ¿Se cumplen los pronósticos populares que dicen que no hay nadie? Sigo sin ver un candidato fuerte en la oposición para la ciudad más importante de Occidente. Quienes están en la carrera, algo le deben al Gobierno y hasta negocios hicieron en su momento con DiMartino. Si el catire regresa, de algo estoy segura, no habrá trapo que no saque al sol. Este Gobierno que tenemos podrá ser malo gobernando pero es muy bueno haciendo política y en política comunicacional hay que hacerle un trofeo de aquí a la luna. Ellos están analizando muy pero muy bien a quien van a poner en la contienda por la Alcaldía de Maracaibo, ahora, ¿la oposición de aquí está haciendo lo mismo? Si Manuel queda inhabilitado para ser candidato a la Gobernación y su partido gana la primaria, ¿será la señora Eveling la candidata y ellos impondrán el candidato a la Alcaldía? Ya él ha dicho directamente que va a recuperar la Gobernación, es decir, podrá ganar otra persona pero ¡será él quien mande! En el medio en el que yo me muevo, son muchos los colegas que afirman que media oposición ha pactado con el Gobierno del Presidente Maduro y son hasta de los que viajan al Imperio a pedir que no los intervengan. Existe y es real, una importante porción de la población que está cansada de chavismo y oposición porque no ve que resultados en la búsqueda de salidas positivas para nosotros. Cada venezolano tiene una vida y la de la mayoría no depende de Maduro o de Rosales o de DiMartino, por eso es que la política parece andar por un lado y la población por otro, salvo contadas excepciones. Lo cierto es que en el fondo en Maracaibo esperamos tener un candidato bueno, pero bueno de verdad, no lo que hemos tenido en los últimos años: candidatos menos malos por los que votar. Esa vacante sigue vacía. Espero que pronto la llene alguien porque de lo contrario, la avanzada del oficialismo no la para nadie.

La primaria… la están promoviendo con fuerza Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R. Desde Caracas están operando durísimo para que se den.

Impecable… por lo menos aquí en Zulia así fue, la jornada de validación de Voluntad Popular Activistas, VPA, que para el asombro de todos, superó la meta impuesta por el Consejo Nacional Electoral en la región. 12mil 438 personas firmaron a favor del partido naranja. Me dicen mis pájaros que volaron en el punto de registro instalado en Maracaibo, que hubo muchos independientes, muchas manifestaciones espontáneas no partidistas que llegaban al Parque La Marina y preguntaba “Aquí es donde firmo por el partido de Leopoldo”, por lo que la gran y constante inversión en marketing del preso político ha dado sus frutos. VPA validó en 23 estados pero el ejemplo que el Zulia dio de qué hablar. Les explico: se nota que VPA fue al sitio y midió el espacio y en función de eso hizo una disposición de toldos que guardaron las distancias reglamentarias, cada uno para una utilidad específica. Hubo una estación para la verificación de estatus del elector en el Registro Electoral; luego una estación para la toma de datos para efectuar la validación, las colas eran con sillas para la mayor comodidad de los asistentes que requerían estar sentados. Hubo área de baños públicos, una estación para el equipo de organización política de VPA y un área de prensa con backing y todo para las declaraciones a los medios en el sitio. Los testigos estuvieron como los pulpos, pendientísimos de cada registro que hacían los funcionarios de CNE y de la cola de los manifestantes de voluntad. La estación final fue una especie de agradecimiento a cada persona por ir a validar y por supuesto, registrar constancia de la consumación de la validación. Fue impecable. Felicito a Gustavo Ruiz, nueva cara política y organizativa de VPA y a este gran equipo porque de verdad estuvo muy bien montada la cosa.

Esto tiene varias lecturas… la primera que VPA está lista para grandes procesos, la segunda que ya nadie le echa cuentos; tienen casi 13 mil personas; ni azules ni amarillos ni verdes los siguen acoquinando. Después de este fin de semana, respeto a los naranja y punto. La tercera es que están en condiciones para enfrentarse cuerpo a cuerpo con el más pintao y cuarto, VPA nacional tiene que respetar a VPA Zulia aunque esto signifique que le exigirán más, pero de verdad, qué buena muestra de organización, planificación, logística y apego a la norma. Pero eso no es lo mejor, lo mejor es que un partido que no se esperaba que cumpliera con la meta en el Zulia la superó. El Zulia, es junto a Miranda, Carabobo y Lara, el conjunto de entidades donde la oposición previó que era materialmente imposible validar. Esto lo escribí hace dos semanas en esta columna, explicando que estas entidades tienen un muy alto número de electores y hay poquísimas máquinas disponibles, lo que hace al cuarteto una prueba de fuego; pues bueno, VPA aprobó y en gran medida, gracias al apoyo espontáneo de la sociedad que le está dando una lección al Gobierno. Aquí la sociedad está diciendo que las cosas no serán fáciles para ellos cuando de salir a calle a votar se trate. VPA Zulia está diciendo que disciplina, organización y buen equipo bien liderado son mejores cartas bajo la manga. Creo que debemos estar de ahora en adelante más atentos de Gustavo Ruíz y Voluntad Popular porque van a dar de qué hablar.

Hasta Blanchard fue… y una foto y todo se tomaron los dos presidentes de las dos mesas de la unidad que hay aquí en el Zulia: Gustavo Ruiz de VPA y Blanchardde AD. Me dijo un pajarito que Blanchard acudió porque el proceso de la maquinaria naranja destacó. Blanchard estuvo dos veces en el sitio el mismo día. En la mañana y en la tarde. Fue gente de AD, Copei y PJ y otras 17 organizaciones políticas, no sé si para apoyar o para ver con sus ojos lo bien que VPA hizo su trabajo en Maracaibo. La cosa estuvo tan buena pero tan buena, que el domingo a las 5 de la tarde, se anunció el cierre del proceso con al menos 500 personas en la cola. Los funcionarios militares y del CNE, señalaron que sólo atenderían a 100 personas y de inmediato se armó una protesta para que tomaran hasta el último de la cola. La presión ciudadana y ganó y el proceso se extendió hasta las 7 de la noche y a esa hora cuando cerraron por una supuesta “caída de sistema”, quedaron en la cola no menos de 200 personas. ¡Qué ejemplo de civismo y participación y fe en la democracia dio la gente!

Por cierto… Los de PJ se instalaron en un bohío en la parte de atrás del punto de validación y allí montaron una mini sala situacional. Tuto Márquez, Rafael Ramírez y Rafael Viloria fueron las caras visibles de los aurinegros que tomaron notas del despliegue que hizo VPA y del proceso como tal.

Creo que cometieron un error… En el Gobierno con la validación de los partidos de oposición. La estrategia a mi juicio, no midió que los partidos con estructura y maquinaria se despertarían como gigantes dormidos, de hecho, así estaban las maquinarias, aletargadas. La renovación de partidos los aceitó y están como monos con hojilla. Lo que buscó empastelar y entrampar a la oposición terminó por ser un elemento motivador, hasta de la ciudadanía misma. Creo que este país ya no pisa peine ni lo distraen vuelos de moscas.

En la MUD nacional… hubo unas reuniones a puerta cerrada la semana pasada para pedirle a María Corina Machado “sindéresis” al momento de emitir posiciones públicas sobre las acciones unitarias, ya que muchas de sus declaraciones, aunque sean muy certeras, estaban causando fisuras “peligrosas” en la estrategia de la Unidad. Lo cierto es que la voz de María Corina, aunque sea ella solita y cuatro gatos, tiene fuerza y es como el cascabel de un gato que cuando deja de sonar uno se pregunta dónde está el animal.

Ocupación… Me cuentan desde UNT que Manuel Rosales hizo una gira súper relámpago por diferentes estados del país de cara al proceso de validación que les espera el 1 y 2 de abril próximo. Palabras más, palabras menos, en UNT aguas abajo se preguntan si van a lograr la meta.

¿Se rompió el puente? Desde San Francisco llegan pájaros rojos y azules al Jardín de los Pájaros. Los primero son los azules, quienes me dicen que José Luis Pirela está molestísimo con Rosales, porque según ellos, Rosales ayudaría a Pirela en la renovación del partido del diputado y esto no se dio. “La muestra de la enemistad pájara, es que Pirela y el Goberador Guarulla no asistieron al acto de Rosales en el Palacio de los Eventos a pesar de estar en la lista de invitados especiales”. ¿Será verdad?

De San Francisco… son los pájaros rojos. Ellos me cantan que el fin de semana pasada y esta semana, se dieron dos eventos importantísimos y que dicen mucho en materia política. El primero, fue la validación de VPA en el Sur, lo activó al Alcalde Prieto y a su equipo. Los emplumados me aseguran que Prieto envió a muchos patriotas cooperantes para ver, marcar, grabar y documentar el proceso. Los Picotuos del Sur me dijeron que la cara de Prieto era un poema ante reporte que le llevaban y muestran que evidenciaba. VPA ha crecido en el sur y la masiva participación más del domingo que del sábado así lo demostró. Les dije a los pájaros rojos que de ahora en adelante Gustavo Fernández se debe cuidar. Si hasta ahora Prieto lo desestimaba, después del domingo ya sabe a dónde mirar.

Por cierto… Por allí anda rodando que después de conocerse los resultados de la encuesta hecha por Seijas en San Francisco y que se comentó en esta columna, “Montoya alzó al vuelo para Apure”. Recordemos que este documento ubica a Montoya en un segundo lugar bastante lejos de la primera opción opositora para candidato a Alcalde en el sur. Al parecer, todo indica que las condiciones se están dando para que los factores políticos de oposición vean en Fernández al mejor contendor para hacer de San Francisco el territorio liberado del socialismo.

Este fin de semana… le toca renovar a Fuerza Liberal (FL), Vanguardia Popular (VP), Gente Emergente (GE), Unidos por Venezuela (Unparven), Movimiento Republicano (MR) y Cuentas Claras. Mi deseo de éxito para este grupo, conformado por partidos que tienen un gran reto.

En Caracas… específicamente en Baruta y el Hatillo, el Observatorio Red Electoral Ciudadana, notó que el domingo pasado, durante el proceso de validación de partidos, los funcionarios del CNE no fueron “tan diligentes” como el día sábado y cerraron el proceso a las 4 de la tarde, hora pautada, dejando a muchos ciudadanos en la cola para validar, es decir, no permitieron la extensión del proceso una hora como se estiló en otros centros. Estas irregularidades, aunque parecen simples, son muy importantes para definir la voluntad de algunos funcionarios del Ente Rector.

Súmate… que gran trabajo están haciendo los amigos de Súmate, no sólo la división Zulia sino la Nacional, están informándonos diariamente, permanentemente sobre el acontecer democrático electoral del país. Creo sin duda, que cuando el Gobierno cambie, ellos deberían ser el nuevo CNE de Venezuela. Mil gracias por mantenernos al día.

¿Qué será de la vida de…? Mercal y Pdval… ¿en qué quedaron esas gentes? ¿Aún funcionan?

Deprave… El que hay en la Secretaria de Cultura de la Gobernación. Me prometieron pruebas fehacientes de lo que allí sucede ya que por varias vías le han hecho saber al Gobernador la situación que se vive en Cultura y no se han tomado los correctivos.

La cifra… En el programa de César Miguel Rondón esta semana, se ventiló en un panel de analistas económicos, que en los últimos 18 años, Venezuela ha tenido ingresos por 898 mil millones de dólares. Vuelvo a escribir la cifra: 898 mil millones de dólares. Según los expertos, no hay, no existen obras en el país por esa cantidad, es decir, no hay cómo conciliar con obras el ingreso. Lo hecho hasta ahora, no coincide con los ingresos. Y pensar que con eso pudimos ser Dubai.

Planes en la CCM… Empiezan a enderezar los entuertos en la Cámara Municipal de Maracaibo con respecto al nombramiento a dedo de una Técnico Superior Universitario como directora de Medios que hizo el actual presidente, Leonardo Fernández. Me dijo un pajarito que la Dirección de Medios, Protocolo y Relaciones Públicas será dividida, a fin de que cada una de estas importantes funciones cuente con un director y no que sea un solo director. Aunque esta propuesta es vieja, hecha por el personal que lleva muchos años sirviendo al Municipio, luego de la salvedad hecha en esta columna sobre la discrecionalidad de la actual presidencia para designar cargos, la propuesta está próxima a materializarse. Según me cantan los pájaros del más alto piso de la Alcaldía, colegas periodistas, debidamente colegiados y con experiencia y trayectoria, se encarga de la parte de medios, mientras que la técnico se estrena en los asuntos protocolares con el pasado acto del día de la mujer. Quiero reiterar que si esa dirección será dividida, cada departamento lo debe dirigir un comunicador, incluso el de protocolo cuyo perfil debe ser el de Licenciado en Comunicación, mención Relaciones Públicas y el resto del personal lo pueden poner de adjuntos o de lo que sea para cumplir con lo que se tenga que cumplir, pero zapatero a su zapato. Cada quien debe estar en el lugar que merece y para el que se preparó. Sigamos atentos y pendientes de la CCM.

Remozamiento en el CNP… Qué agradable sorpresa me llevé esta semana cuando acudí a la sede del CNP Zulia a gestionar el primer taller de Periodismo Económico dictado por periodistas especialistas en esta área que se dará en Maracaibo para mayo próximo. Me encontré que nuestra sede está siendo remozada. Están reparando sus paredes, pintándolas y recuperando el área de la tasca para la instalación de un café. Realmente debo agradecer a esta directiva su dedicación porque nuestro gremio cuente con una sede que dignamente nos represente y sea sustentable. Estos trabajos que comenzaron el ocho de marzo, empezaron con la fachada y el mantenimiento a los aires acondicionados y las máquinas de computación, pero gracias a los constantes aportes que han hecho nuestros colegas, se están arreglando otros espacios dentro de la sede. De verdad gracias, muchas gracias a cada colega que paga su colegiatura, porque estamos entre todos colaborando con la mejor imagen de nuestra sede en mucho tiempo. Los invito colegas a pasar por la sede para que vean que sus aportes están siendo bien invertidos en obras y proyectos que nunca antes se habían hecho en nuestra sede. Por ejemplo, el CNP Zulia trabaja en la consolidación de medios rentables que permitan mayores ingresos y con ellos mejorar la sede para que muy pronto tengamos un Colegio que permita que podamos disfrutarlo en familia. Este año, el CNP organiza un acto protocolar y un agasajo para nosotros por el día del periodista y los 45años de vida gremial. Esto como les digo, es posible gracias a sus aportes colegas. Por favor, paguen, no dejen de pagar; los que se están graduando vayan a inscribirse y los invito a utilizar nuestros espacios disponibles para eventos, como el que este 18 de mayo estaré utilizando junto a mi colega Yasmín Ojeda: el primer Taller de Periodismo Económico en Maracaibo.

Vamos a seguir a… asimismo.com.ve el nuevo portal de noticias que ofrecen las novedades tal como son. Este portal es interactivo y multimedia. En Instagram y Twitter es @infomismo. La página es súper fresca y no sólo hay noticias, también hay música, reportajes, programas especiales y se puede escuchar radio online internacional. Este es el nuevo portal informativo y noticioso del Colegio Nacional de Periodistas Zulia, que busca abrirse un espacio dentro del mercado comercial. Es www.asimismo.com.ve, donde leeremos las noticias como son.

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

Yrmana [email protected]