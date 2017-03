La jugada… por Yrmana Almarza (@Yrmana)

En la MUD… Todos los partidos seguirán siendo miembros activos de la Mesa de la Unidad se renueven o no. La decisión es una de las cosas más acertadas que he escuchado en mucho tiempo de esta Mesa que la sociedad venezolana ya no estima como en septiembre del año pasado, por lo menos para evitar “por ahora”, como dijo el Comandante Eterno, la desaparición de los partidos que no logren las metas casi imposibles de cumplir para la validación. El fin de semana pasado, la primera jornada aquí en Zulia fue paupérrima, sin embargo y a pesar que el CNE según su cronograma para esta empresa anunció que no sería hasta el final de la fiesta que diría quien se validó y quien no, hubo elementos previos, oficiales, que permitieron saber quién de los primeros seis, lo logró. Así pues, con data preliminar aportada por el CNE, los partidos Movimiento Progresista Venezuela y Avanzada Progresista anunciaron que son partido nacional. ¿Con las firmas de quién? Pues de su militancia en 12 estados. ¿Cuáles? Los que ellos escogieron. ¿Está el Zulia entre esos estados? No creo. Los cortes de registros que “Me Lo Dijo Un Pajarito” recibió dan cuenta que aquí en el Zulia no llegaron a 400 manifestaciones en el caso de MPV; 230 manifestaciones en el caso de VP y el resto de las organizaciones no llegaron a las 100; dejando claro que el día sábado en total, sólo se registraron 60 personas a favor de las diferentes organizaciones políticas en Maracaibo. Pero volvamos a las organizaciones privilegiadas, las dos que recibieron la data del CNE. Esto entiendo que no es una concesión, sino parte del apoyo para ir a reparo, impugnación y verificaciónde firmas y huellas que son dos días dentro del cronograma.

Pero hay que estar pilas… porque esta semana le toca a seis más. En nuestro caso hay un único punto para la renovación, ubicado en el Parque La Marina. El personal asignado son dos Guardias Nacionales, un funcionario del CNE y un testigo de los partidos. El testigo debe estar súper pilas, sobre todo con la transmisión de la data. Se debe asegurar el testigo que el operador del CNE transmita la data del manifestante de voluntad, que no la tenga almacenada en la computadora y la acumule, contabilidad que lleva el sistema y que es visible en la pantalla de las máquinas del CNE, lo que es un trabajo de habilidad porque es un solo testigo por punto.

Viene VPA… Voluntad Popular Activistas tiene el reto este fin de semana en el Zulia. La máquina naranja ha crecido, no sé si al punto de tener 12mil militantes pero sé que no tiene 400. El proceso por el fin de semana pasado es LENTÍSIMO. No es sólo la data solicitada al manifestante de voluntad sino que el proceso está diseñado para consumir tiempo. En promedio, un registro puede tarda 4 minutos, eso hace que a duras penas se pueda validar a unas 20 personas por hora. En un proceso de 7 horas, con tres máquinas, 210 personas por día sólo en Maracaibo. Hay que echar los números con el resto de los municipios incluidos, pero a vuelo de pájaro, hablamos de cuatro 800 personas por día y si en el caso del Zulia la cuota son 12 mil… ya usted entiende que esto lo hicieron a propósito para cualquier partido pueda cumplir con la meta. Todo está hecho para que sea un paredón.

Qué es lo bueno de la renovación… que ahora todos sabemos quién tiene base y quién no, ah, y dónde la tienen. Ya no más “jetonería” de políticos pico de oro.

Por cierto… La validación de partidos es un acto meramente administrativo ante el CNE. Oportunamente, como siempre, los amigos de Súmate nos están recordando a través de los diferentes materiales informativos que elaboran y difunden, que este proceso NO DEBE ser una condición para que hayan elecciones. Converso con un pájaro capitalino de alto vuelo, y me hace ver que La Junta Nacional Electoral, la responsable de hacer los cronogramas “no ha hecho nada, no han movido nada para hacer las elecciones”. Esto es muy grave, porque estamos frente a un Gobierno que no hace elecciones cuando corresponden y un Ente Electoral que lo apoya en eso. Por ejemplo, aunque el Registro Electoral es permanente hay más de un millón de chamos que cumplieron 18 años del 8 de julio del año pasado a la fecha y que no están registrados porque el CNE, según el Art. 33, de laLOPRE, no dispone de operativos especiales para ellos, que no tienen acceso al punto del RE de la Oficina Regional ya que están residenciados en municipios foráneos. Otra irregularidad está establecido en el artículo 97 de la misma Ley; el CNE tiene hasta el 31 de marzo para hacer la selección de miembros de juntas electorales, estadales, municipales y parroquiales, así como a los miembros de las mesas electorales. Si lo hace después, incumplen su propia norma que señala que debe hacerlo antes del primer trimestre. ¿Quién está haciendo estos señalamientos en opinión pública para que se sepan los incumplimientos del CNE? Súmate y uno que otro medio de comunicación o comunicador, pero hace falta más, más actores que sumemos nuestras voces porque debemos emprender una jornada por informar a nuestra sociedad para que aprenda a señalar al abusador.

Avizados… de estar con el ojo abierto porque mientras que toda la atención se la está llevando la oposición y sus partidos con lo de la renovación de los partidos, el Gobierno, el oficialismo avanza. Por favor, que nadie que crea de que aquel lado hay bolsas. Los bolsas somos nosotros y esto, ha quedado demostrado. ¡Pilas!

Grandes disgustos… entre la Administración municipal marabina y el comando de campaña electoral comienzan las enemistadades. ¿Guerra? ¡Sí! ¿Comando de campaña electoral? ¡Ajá! Resulta que una campaña se generan gastos y también contrataciones. ¿Y en UNT están en campaña? ¡Sip! Pero si el CNE no ha dicho que habrán elecciones, dirán ustedes… a lo mejor, UNT sabe algo que muchos desconocemos pero de que están planificando giras municipales y caminatas, lo están haciendo y eso ha traído unas desavenencias tenaces. ¿Por qué? Porque las giras que hará Rosales las trabajan los equipos de la Alcaldía, lo que sin duda les genera mucho pero mucho más trabajo a estos equipos del que ya tenían y todo por el mismo sueldo. Cuando consulté con una segunda fuente, buscando la confirmación de los más que razonados disgustos, no sólo me confirmaron que la cosa efectivamente es así, sino que me dijeron que saben que viene plata, mucha, y que son dólares que se convertirán en bolívares. También me dijeron que hay un collar de pepas que ha sacado y desempolvado sobreros de varios colores. “Hasta los hombres sacaron los sombreros”, me dice un bello ejemplar emplumado que mora en la Alcaldía.

El silenciador… A todo el mundo en UNT le metieron un tirro en la boca sobre el caso de Madelein Palmar y Juan Carlos Fernández. La orden es “no levantar más polvo”. ¡Así sería el polvorín que agarraron!, bueno, es que les hizo agarrar Juan Carlos. Lo cierto es que sobre el tema nadie dice nada, nadie habla nada, nadie comenta nada. Si hubieran hecho desde el principio, la historia sería tan diferente. Pero bueno, cada quien comete sus errores y debe cargar con el peso de ellos.

Y también pusieron tirro… al caso de la jefe de medios de la Cámara Municipal de Maracaibo que no es periodista, sólo que en este caso, un pájaro pesado de UNT me dijo que el esposo de la joven renunció al partido. Yo lo que me pregunto es ¿por qué no renuncio Leonardo? El que rompió el plato fue el Presidente de la Cámara. ¿Por qué lo pago el otro? Bueno, así es la política, por eso es que yo de política no sé nada. Yo sé de economía y en la actualidad todo me hace pensar que en verdad, no sé nada.

La caída de Omar… Desde San Francisco, pájaros de la izquierda me cantan sobre los números de la encuesta que IVAD que comenté la semana pasada. Me hacen ver que Prieto cayó en los números. “Ese 33 de hoy era 57 ayer”. Pregunté si esta sería la razón por la que he visto al Alcalde muy cercano a las congregaciones evangélicas y cristianas y me dijeron: “Está intentando atrapar a un sector fuerte que ha crecido mucho porque Omar no quiere salir perdedor de San Francisco”. En el sur, las fuerzas opositoras se deben unir en torno al candidato que más oportunidad tenga. No creo que en esta oportunidad, donde hay un verdadero y real chance para que la oposición gane la Alcaldía de San Francisco, el divisionismo le haga el favor al candidato del gobierno. Madurar es el camino en el sur. Omar Prieto cae y esto hay que aprovecharlo.

La pasión crece… El movimiento Pasión por Maracaibo se expande. Recorre todo el territorio regional y todo apunta a que será pasión por el Zulia. Lo que comenzó en nuestro Municipio, ahora es un proyecto para todos los municipios. El Dr. Carlos Alaimo, su fundador y promotor, le da un nuevo giro a su movimiento y redimensiona. Pasión por el Zulia, cruzó el Puente y comenzó a instalar equipos municipales y el fin de semana pasado, juramentó a los equipos de Pasión por Santa Rita y Pasión Cabimas. La meta de Alaimo es tener estructura en los 21 municipios zulianos, lo que sin duda demuestra su visión y sentido de oportunidad. El Zulia necesita líderes, al Zulia le urgen líderes con proyectos, con ideas, con voluntad y ganas de hacer este estado un gran estado.

Primarias sin el CNE… esta es la propuesta del colega Miguel Ángel Rodríguez, quien el pasado 5 de marzo puso su nombre al orden de la población tachirense como candidato a la Gobernación de esa entidad a través de la oferta “Táchira número 1”. El mordaz periodista propuso prescindir del actual Consejo Nacional Electoral y hacer primarias en todo el país. La verdad es que en la oposición hace falta primarias.

La frase… “Aquí está el semillero de UNT, para los que tienen la esperanza de que el Nuevo Tiempo se va a acabar aquí tienen a los muchachos”, Manuel Rosales Guerrero, ayer jueves desde El Palacio de Eventos en Maracaibo en el encuentro de los jóvenes universitario de UNT.

Clave… Mongomerit Berns después del dopaje: “Les traigo paaaaazzzzzz, les traigo amor”.

Mi solidaridad… con mis colegas de El Universal y Últimas Noticias. Sus problemas salariales en vez de resolverse, se agravan con los días y es que según me dijeron, la situación también está afectando a los colegas de Globovisión “ya que la chequera es la misma”. Sí, el problema que enfrenta es que no tienen de dónde sacar recursos las respectivas directivas para hacer los ajustes correspondientes. Según me explican, el proveedor es Samark López Bello, quien está detenido en los Estados Unidos y a quién le atribuyen la regencia directa de estos medios. Si que ellos reciban un aumento o sus justos pagos depende de que a López Bello lo liberen, pues bueno, no me queda más que rezar por mis colegas.

Al cierre… Me entero por una transmisión en vivo que Un Nuevo Tiempo trabajará en cinco líneas estratégicas a partir de ahora, algo así como una nueva ruta de acción y verbo. El anuncio lo hace en vivo el mismo Rosales. El primer punto es en cada lugar que lleguen y anden, exigir la realización de las elecciones. Rosales dijo antes del segundo punto que encabezaría la conquista de la Gobernación del Zulia, mando a ponerse las botas a su gente otra vez y retó al Gobierno a contarse “pelo a pelo a ver cómo salimos”. El punto dos de la nueva agenda es exigir la creación de una figura, la que quiera el Gobierno, para el ingreso de medicinas y alimentos porque aseguró que después de recorrer algunos sectores “la estamos pasando verde pero no como el verde de Copei”. Esto no se lo creí, porque en las últimas semanas comida y bebida es lo que ha sobrado en su casa. Dos saraos bien buenos ha hecho y si el diario, en su casa no faltan las arepas. El punto tres es la lucha por la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Recomendó a los zulianos inscribirnos en el carnet de la patria, en una especie de misión agarre. “Inscríbanse, cojan todo, porque eso es nuestro, es del pueblo, es del petróleo”. Me convenció, me sacaré el carnet. El punto 4 y 5 no los escuché porque cortaron la transmisión para pasar el programa de Juan Carlos. La transmisión la estaba viendo en el canal 11 y al poner Telecor porque pensé que al ser transmisión este canal también estaría pegado, pues también la habían cortado. Creo que van a tener que contratar más minutos de transmisión o pedirle a Manuel que hable más rápido.

Bienvenido Jorge Luis… Doy gracias a Dios y a María Chiquinquirá por la libertad desde este lunes 7 de marzo, bajo fianza, del joven Jorge Luís. Su caso, a todas luces amañado, privó injustamente a quien considero uno de los políticos más sanos que tiene esta entidad. El trabajo legal que Primero Justicia y un equipo de destacados juristas emprendieron una vez conocido que el Sebin apresó al concejal marabino, se enfocó a demostrar que todas las pruebas fueron “como de hecho lo son”, me asegura uno de los abogados, falsas. Amigo Jorge Luís, mi abrazo. Te imagino en los brazos de tu dulce madre y cargando y besando a tu pequeña hija y nada me da más gozo, que verte en esas imágenes. Ahora pido al cielo por Romer, otro que no merece nada de lo que está viviendo.

Felicidades… a Pablo Pérez por su próximo matrimonio. En más o menos un mes se hará un sarao al que asistirán varios altos dirigentes de la oposición zuliana y venezolana. En Margarita es la cita. Nunca es tarde para ser feliz. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

