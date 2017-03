Kate del Castillo confesó que nunca quiso casarse con Aarón Díaz

Siete años después de haber pronunciado dos veces el ‘sí, acepto’ para oficializar su matrimonio con el modelo y actor Aarón Díaz, la actriz mexicana Kate del Castillo confiesa que nunca quiso hacerlo y que incluso se lo dejó saber al que fue su segundo esposo durante casi dos años.

Según Kate del Castillo confesó a la periodista Mónica Garza, su mayor temor era fracasar, como entendía que le había pasado con su primer esposo, el futbolista Luis García. De esa primera relación formal, la actriz no había salido bien, como lo ha contado a través de los años.

“Mi ego me hizo creer que yo iba a saber mediar las cosas”, dijo a Garza, quien además entrevistó a la mamá de la artista, doña Kate Trillo y también a su hermana, Verónica del Castillo. Juntas repasaron las distintas relaciones amorosas de la actriz, desde su primer novio Yamil, pasando por Juan Ferrara, Ari Telch, Emilio Azcárraga hijo y Demián Bichir.

Sobre su primer esposo, Kate del Castillo reiteró que con Luis García, “un hombre que amé y que marcó mi vida”, llegó a intercambiar golpes y “en una ocasión, él sacó lo peor de mi; me lo agarré a zapatazos”.

Con Aarón Díaz, 10 años menor que ella, buscaba evitar que le ocurriera una situación que los llevara a romper su juramento, pues no quería volver a pasar por el dolor de un rompimiento matrimonial. “La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”, dijo la intérprete de Teresa Mendoza en ‘La reina del sur’.

Esas declaraciones resultaron increíbles para su mamá, doña Kate Trillo, quien expresó lo siguiente: “Si lo hizo por darnos gusto a nosotros, pues que tonta. Un paso tan serio, darlo así… ¡Ay hija, cómo pudiste hacer eso por nosotros!”, dijo durante la transmisión del programa de Mónica Garza, ‘Historias Engarzadas’.

Verónica del Castillo, por su parte, apuntó que Aarón Díaz le había pedido a Kate tener hijos, algo que a la artista nunca le ha interesado. Añadió que el golpe mortal para ese segundo matrimonio de su hermana fue ‘La reina del sur’, pues la relación “se enfrió” cuando ella se fue “a España y a Marruecos a grabar”.

Es esa serie la que despierta la admiración del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán por Kate del Castillo, a quien le regaló los derechos para que haga una película sobre su vida. Ese proyecto, que generó un encuentro en el 2015 con el líder del Cartel de Sinaloa cuando éste se encontraba prófugo de la justicia por segunda ocasión, mantiene a la actriz en lucha con las autoridades en México.

Mientras tanto, Kate del Castillo permanece trabajando en los Estados Unidos, donde este 24 de marzo estrena la serie ‘Ingobernable’, a través de Netflix.

