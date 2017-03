Juicio a la Democracia en Venezuela, por Angel Monagas (@AngelMonagas)

Rescato parte de un viejo Post, que escribí hace unos años, para mis alumnos de Filosofía del Derecho y Derecho Público. Este Juicio es sobre la Democracia y uno de sus observadores: KARL R POPPER. El en uno de sus trabajos RESPUESTA BUENA a UNA PREGUNTA MALA, hace una descripción, para mí una autentica NECROPSIA de la Democracia.

DEFINICION DE DEMOCRACIA

La democracia no es el gobierno de la voluntad de las mayorías o no debería serlo. La democracia es el resultado de un ejercicio balanceado de los poderes que la conforman y mecanismos de control que limiten el poder de quien gobierna. La democracia es una posibilidad cierta de tener buenos gobernantes en la medida que ella misma regule el poder que crea y que los ciudadanos ejerzan el voto no como la expresión de lo correcto, sino como la manifestación de un poder que puede cambiar de decisión. Ponemos y Quitamos.

PREPARADOS Y NO BUENOS

Tener gobernantes preparados que resuelvan los problemas de la gente. Esa sociedad que ésta por nacer aun, debe llevar al poder a los MEJORES en los términos explicados y para ello debemos primero construir y fortalecer los controles que obliguen al balance una vez que lleguen al gobierno. La sociedad debe prever el error de ser gobernada por quienes están aislados de la realidad, gobernantes malos producto de solo buscar gobernantes buenos y no los preparados. POPPER acertadamente desarrolla esa posibilidad macabra y nuestra América Latina fundamentalmente está llena de esos ejemplos. Los buenos no son necesariamente los mejores. Solía decir a mis alumnos: La popularidad no es sinónimo de capacidad y es que no hemos desarrollado el poder de nuestro voto, contra aquellos que son el resultado mediático de un interés meramente electoral. La democracia nuestra es el resultado del ejercicio romántico y emocional y no de la dialéctica de la razón, pero ese es otro tema.

Me preocupa que un país no se construye sobre la base de la negación o por la sumatoria del voto “anti”. Lo más probable es que al actuar así, más temprano que tarde regresemos a la condición anterior. El voto afirmativo o positivo debe prevalecer. El problema es que, enfermedades del sistema democrático como la polarización, impiden el ejercicio de este discernimiento y muchas veces se vota por colores y “musiquita”, obviando las auténticas alternativas.

Tenemos el gobierno que nos merecemos, se suele decir en el ejercicio de la política y es muy cierto. Si queremos tener mejores gobernantes, votemos mejor. Así de sencillo es el asunto. En tus manos la decisión.

Lo grave es que quizá, los totalitarios en poder, no harán elecciones hasta que ellos puedan volver a ganar. Juegan a que la gente se canse de creer que hay salida. La hay y la habrá, tal vez no como la queremos nosotros ni como le convenga a los comunistas.

MEGANALISIS

Trato siempre de estar al día con los resultados públicos de las encuestas. De lo que dicen, que no necesariamente es una verdad absoluta. Aun conociendo y dándola por cierto, siempre en la interpretación esta lo correcto. La primera falla que observo en esta empresa, es que se realizó fundamentalmente a través del teléfono. Rubén Chirinos soslaya ese hecho y lo justifica producto de la inseguridad, que hace imposible el muestreo casa por casa. A mi juicio, tomar la muestra en una consulta telefónica tiene un nivel de error, mucho mayor al que le atribuye esta empresa. Las encuestas son como un punto de apoyo pero no te hacen ganar elecciones. De verdad DUDO que de haber elecciones este domingo, el chavismo gane 7 gobernaciones. No las especifica el estudio. Si son este domingo no. Lo puedo apostar. No sé de aquí a diciembre, más cuando el gobierno ha hecho matriz de opinión el que no se realizaran y esto conspira contra un eventual triunfo opositor.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS NACIONALES

En algo si considero que este estudio arroja luces. Sus números explican, el fuerte bajón que ha tenido la MUD en las últimas semanas y en lo que va de año. Coincide con todas en referencia al fuerte rechazo contra MADURO. Por cierto, superior al que se le tiene al PSUV. Asimismo como otros datos, se diferencia claramente al pueblo opositor, distinto a lo que piensa y hace la MUD. Los que hasta el presente han dirigido a la MUD, hacia el diálogo y entendimiento nacional: Falcón, Allup y Rosales, tienen apenas 10% de apoyo. Mientras que María Corina, Leopoldo López, Capriles Radonski, capitalizan un 40%, de respaldo. Es decir, el pueblo opositor según MEGANALISIS ubica a LOPEZ, MARIA CORINA, CAPRILES y LEDEZMA, como los que le han hablado claro a al pueblo.

LORENZO MENDOZA OTRA SORPRESA

Sin decir nada sobre su aspiración y negándola de plano, según MEGANALISIS, LORENZO MENDOZA ganaría la presidencia, incluso por encima de LEOPOLDO LOPEZ. ¿Cansancio por el socialismo? Quizá. Socialismo que también profesan y niegan en doble moral AD-VP-PJ-AP-UNT y otros. ¿Llego el momento de la democracia liberal?

REGION CAPITAL

Los efectos de la mala gestión anterior, conspiran contra cualquier posibilidad de la MUD actual. Contradicciones, zigzagueo a la hora de establecer argumentos y la materialización de una matriz que establece que “el gobierno es malo pero la oposición es igual o peor”. Son los mayores peligros, que deben afrontar los nuevos operadores políticos. La soberbia de HENRY RAMOS, el endiosamiento de otros líderes no ayudan mucho. ABP, decidió desaparecer legalmente, al igual que VENTE VENEZUELA y otros corrieron igual suerte aunque han muerto en el patio, como el partido del Gobernador de Amazonas. El premio de consolación aparece fundamentado, en un comunicado donde ellos seguirán en el G9. Imagínense ustedes, son partidos pero sin posibilidad de lanzar candidatos. Es decir, tendrán “agua que no moja”.

MIRANDA

Según MEGANALISIS, la diputada Adriana D’Elia ganaría, por encima de Henrique Capriles. Según ellos, el elector descarta a Capriles por el tema presidencial. Difiero totalmente. Pueden anotar que CAPRILES volverá a ser candidato a Gobernador, porque es lo único medianamente posible en este momento. El quiere seguir vivo en el juego y salir de ella, se la pondría más difícil.

ARAGUA

Sale “raspao” Tareck, cosa que no sorprende aunque si me tomo desprevenido, el establecer una polarización entre MARDO y GARCIA. No entiendo como este último, completamente desligado de este estado conserva ese porcentaje. La política como la música, los cantantes mientras suenan, se mantienen en el “survey”.

MERIDA

La diáspora de líderes opositores según MEGANALISIS le otorga posibilidad al Gobernador actual. Yo me pregunto ¿Y si renuncia este GOBERNADOR? Según los comentarios a lo interno del PSUV, eso sería un hecho en las próximas semanas.

CARABOBO

Interesantes resultados los de MEGANALISIS, quien señala encabezando a ENZO SCARANO, con la primera posibilidad para la Gobernación. A poca distancia estaría el Gobernador actual del PSUV. El resto aparece muy bajo. Me asombra que contrario a esta firma la empresa MORE CONSULTING, presenta un segundo estudio en menos de tres meses donde Alejandro Feo La Cruz, apoyado por Voluntad Popular tendría un respaldo de 17,8%; Armando Amengual respaldado por Primero Justicia contaría con 9,7%; Enzo Scarano tendría 21,2% y Rubén Limas de Acción Democrática sumaría 1,5%. La opción “otro” tuvo 15,6% y “no sabe, no contesta” alcanzó 34,3%. Por cierto, en diciembre del 2016, esta misma encuesta ubico a ENZO SCARANO de primero igualmente. ¿Y si se concreta su INHABILITACION? El gobernador en todos los estudios cuenta con un alto nivel de rechazo o mala evaluación de su gestión.

LARA

Sin sorpresas las encabeza el Gobernador actual, que a mi juicio, sigue siendo una referencia regional. Ningún candidato del gobierno nacional, tiene buenos números y es que “consensuado o no”, el chavismo ha abandonado la lucha política en este estado.

TÁCHIRA

Tampoco es de extrañar los números de Daniel Ceballos. Se mencionan otros líderes y no aparece uno que se acaba de lanzar, Miguel Angel Rodríguez. En esta entidad, el PSUV está casi en extinción y esto hay que agradecérselo al Gobernador Vielma Mora.

FALCÓN

Me parece insólito, que habiendo casi destruido el estado, la familia Montilla se mantenga liderando esta zona. Se corrobora la “invisibilidad” de los líderes opositores, apenas se señala a GOYO GRATEROL, Stefanelli y Amalio Graterol con un buen porcentaje y el resto aparece muy bajo. Es el resultado del silencio “cómplice” durante todos estos años.

ZULIA

Se equivoca Un Nuevo Tiempo y se contradice cuando decide para celebrar otro año más de vida, realizar jornadas de alimentación pero con DONACIONES DE LA GENTE. Este error también lo cometió PRIMERO JUSTICIA. Como se ve que los que dirigen el partido tienen tiempo sin ir al mercado. ¿Ustedes creen que con lo que cuesta conseguir ARROZ, PASTA, HARINA, ETC y al precio que los venden, la gente los va a donar? Ni el 1%. Ahora lo que no se explica, es que gasten millones en hacer un evento en el palacio de eventos y le pidan a la gente que se sacrifique donando. SIENDO SERIO, queda mejor parada la gente de PASION POR MARACAIBO, quien monta comedores populares y regala la comida. Otro error de este partido, es “NINGUNEAR” a la Alcaldesa Trejo, a raíz del regreso de Manuel Rosales. Sobre todo si valoramos el hecho de que hasta el momento, es la única candidata con posibilidad en ese partido. Su gestión tiene altos niveles de rechazo ciertamente, pero eso nunca ha sido combatido con firmeza. Muchos errores o fallas tienen explicaciones coherentes para defenderla. El NUEVO PRESIDENTE por decisión del “dedo” que muchas veces se equivoca y otras acierta, es… (INCOGNITA). Un dato, no es militante de UNT. Así es el pragmatismo de Rosales que busca desesperadamente dinamizar esa ya obsoleta estructura.

MEGANALISIS señala a Manuel Rosales a la cabeza y a su esposa en segundo lugar. En este estudio colocan a Juan Pablo Guanipa de tercero y sería el primer estudio donde observo esto. Algo no me cuadra y es que la muestra fue obtenida entre 27 de enero al 9 de febrero de este año y para ese momento muy poco había recorrido Rosales la región. ¿En tan poco tiempo pudo desprenderse tan rápido? Aunque muchos se alegren, pudiera ser el efecto “efervescencia” muy peligroso para cualquier aspiración, porque en esta incertidumbre de fechas, baje peligrosamente cuando más necesita mantenerse ARRIBA. Sin embargo, ROSALES acaba de dar otra muestra de un fuerte musculo político al llenar el Palacio de Eventos con su partido y aun Juan Pablo Guanipa no se atreve a dar UN GUANIPAZO POR EL ZULIA. Aparecen también Lester Toledo. Es decir, solo 4 nombres serían los líderes opositores del Zulia. En el CHAVISMO, el Gobernador ARIAS aparece como líder indiscutible, seguido por OMAR PRIETO.

COLOSAL “ABUCHEO” recibió en contra, el diputado del bando de Omar Prieto, José Luis Acosta durante el juego de futbol del Zulia Futbol Club. El hecho se produjo por lo que la gente considero un abuso por parte del mencionado diputado, dado que otros de la tendencia del Gobernador Arias estuvieron presentes, y fueron bien recibidos por los asistentes. Algo debe estar sucediendo, puertas adentro del chavismo.

