Juanes sobre Trump: ” Todos los días hay algo nuevo, hay un escándalo nuevo”

El cantante colombiano Juanes se pronunció este domingo en defensa de los latinos y los inmigrantes frente a las medidas de Donald Trump, .

“Sinceramente no sigo los tuits de él, sólo lo que puedo ver en las noticias. Pero es como que todos los días hay algo nuevo, hay un escándalo nuevo, hay una forma diferente de mostrar una arrogancia que a mí no me gusta”, afirmó Juanes en una rueda de prensa poco antes de cantar en el L Festival.

Señaló que para él es “un shock muy fuerte” y que la filosofía del gobierno de Trump es dura para “toda nuestra comunidad”.

“Todos esos mensajes de división y odio me parece que no son lo correcto. Yo me siento ante la televisión con mis hijos y tengo que explicarles que eso no está bien, que cada persona es un individuo único y que tiene que ser respetado por lo que es”, dijo.

DC/EN