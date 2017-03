Josep Guardiola asegura que se retirará del Mánchester City si no logra un título

Este viernes Josep Guardiola, entrenador del Mánchester City, manifestó que no seguirá mucho tiempo en el banquillo del equipo inglés si no conquista un título durante su primera temporada.

“Si no logro un título, no me quedaré mucho, ser entrenador depende de los resultados, pero siempre he pensado en lo más profundo de mí que los resultados dependen de la manera en la que juegas”

Asimismo, el sustituto del chileno Manuel Pellegrini afirmó que “Sin título, no será una buena temporada. Ya sabía eso en agosto”

Cabe resaltar, que el Mánchester City es tercero en la Premier League, a 10 puntos del líder Chelsea.

DC/G