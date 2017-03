J Balvin dice que su mamá fue su cómplice en sus primeros experimentos con la moda

Hablar de J Balvin es hablar de buena música y mucho sazón colombiano. Pero el cantante también es amante de la moda y sabe apreciar muy bien la estética de los diseñadores. No en vano recientemente fue elegido como el embajador de La semana de la moda masculina de Nueva York. Gracias a su original estilo al vestir y por supuesto a su gran popularidad también se convirtió en embajador de la prestigiosa marca de relojes Tag Heuer, nombramiento que lo tiene muy contento.

“Me siento muy bendecido”, expresó el cantante en una entrevista con la revista Toys for Boys. “Conozco la marca desde que era un jovencito. Siempre quise tener uno pero no tenía los medios para comprarlo”.

Balvin, quien se prepara para iniciar una gira de conciertos, es el primer embajador latino de dicha marca.

“Es una gran oportunidad”, le dijo a la publicación. “Esto forma parte del gran crecimiento de los latinoamericanos”.

Así como trata de enfocarse en su música y alcanzar todas las metas que se propone, al colombiano también le gusta verse bien y estar al día con las nuevas tendencias en el mundo de la moda. Por suerte y gracias a su mamá, sus ideas y experimentos de estilo nunca tuvieron límite.

“La moda me gusta desde que era pequeño. En realidad no sé si eso que sentía era en realidad un amor por la moda, creo que era un interés por el estilo y por crear el mío propio”, confesó. “Siempre me atrajeron las cosas que llamaban la atención. Mi mamá me dejaba usar lo que yo quisiera y creo que por eso nunca tuve miedo de experimentar. Así empecé a entender los accesorios y otras cosas. Mira mi pelo. El pelo también es un accesorio y se ha convertido en mi forma de experimentar”.

