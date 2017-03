Istúriz: oposición usa decisión del TSJ como excusa para desestabilizar

Aristóbulo Istúriz, ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, aseguró que la oposición pretende usar de argumento las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “desestabilizar” el país.

“Esto es un acto de desesperación. Ante la debilidad de la oposición, que no tiene poder de convocatoria, lo que hacen es depositar toda su confianza en los factores foráneos: el imperialismo y la derecha internacional. Frente a sus dos fracasos en la activación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA, buscan desestabilizar internamente”, señaló Istúriz ante las respuesta del Parlamento sobre las sentencias del Poder Judicial.

El TSJ publicó este martes y miércoles las sentencias 155 y 156, respectivamente. En ellas se le autoriza al presidente Nicolás Maduro tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales para evitar que ocurra un estado de conmoción causado por la supuesta injerencia de la secretaría general de la OEA y los opositores. Además, le permiten al mandatario nacional saltarse la contraloría de la Asamblea Nacional en la constitución de empresas mixtas; es decir, las que integran como socias a compañías extranjeras.

“En cualquier momento pueden tomar la decisión de ponerse al día con el TSJ; pero mientras no acaten, la AN no tiene vigencia, no tiene validez. Jorge Rodríguez no lo ha dicho públicamente, pero él ha conversado con Julio Borges para discutir el acatamiento o no por parte del Parlamento”, indicó Istúriz en entrevista a Venezolana de Televisión este viernes.

Istúriz citó a los artículos 236 y 266 de la Constitución, que establecen las atribuciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Explicó que la política exterior es competencia del presidente y, al tener esto en cuenta, el TSJ le brindó “una especie de habilitante” al jefe de Estado para evitar un posible estado de conmoción causado por las supuestas acciones injerencistas.

“Ellos llaman eso un golpe de Estado. Nosotros sí podíamos haber dicho eso cuando ellos dijeron que el presidente abandonó el cargo”, acotó Istúriz.

