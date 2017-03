Integrante de One Direction revela que Trump los echó de su hotel una vez

Como si los diarios e Internet no tuvieran decenas de noticias sobre Donald Trump y su administración, Liam Payne de One Direction contó su propia experiencia con el actual presidente de Estados Unidos.

Según la web de The Cut de The New York Magazine, Payne contó su experiencia con la boy band durante una entrevista reciente: “Una vez Trump nos echó de su hotel. No lo creerías. Fue acerca de conocer a su hija. Llamó a nuestro manager y nosotros estábamos durmiendo. Él dijo: ‘Entonces, despiértenlos'”, al recibir una negativa, el empresario les prohibió usar el garage del hotel.

Esto resultó complicado porque no era posible para ellos salir a las calles de Nueva York. “La ciudad es implacable con nosotros. En entonces, él dijo ‘OK, entonces no los quiero en mi hotel'”. Tras esto, recuerda Payne, se vieron obligados a dejar el lugar.

El integrante de la boy band que se encuentra en receso no aclaró la identidad de la hija de Trump que los quería conocer, pero se debe recordar que Tiffany —de 23 años— es la aficionada a la música dentro de la familia, e incluso lanzó un single en 2014 bajo el nombre “Like a Bird”.

DC | El Mercurio