Instagram cubrirá los contenidos sensibles con una “cortina”

La red social de fotografía Instagram cubrirá con una “cortina” determinadas publicaciones para alertar a los usuarios de que se trata de “contenido delicado”.

Serán los propios usuarios los que avisen a Instagram de qué fotos o vídeos son sensibles y un equipo de la red social revisará el contenido para constatar que es delicado y puede herir sensibilidades.

“Si bien estas publicaciones no infringen nuestras normas, la cortina indica que alguien en la comunidad las reportó y nuestro equipo de revisión confirmó que incluyen contenido delicado. El objetivo de este cambio es evitar que tengas sorpresas desagradables o experiencias no deseadas en la aplicación“, explica el fundador de la compañía, Kevin Systrom, en un comunicado.

Una vez alertados de la existencia de contenido sensible, los usuarios podrán acceder a la publicación pulsando sobre ella.

La compañía, propiedad de Facebook, sostiene que la implantación de este velo -que se pondrá en marcha “pronto”- es una medida que persigue hacer de Instagram “una comunidad segura y cordial”.

La red social también ha anunciado hoy que activará el sistema de autentificación en dos pasos: una vez activado, la red pedirá un código para verificar la identidad del usuario.

DC/EFE