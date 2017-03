Humorista venezolano Javier Romero se casó ¡Felicidades! (Fotos)

Los preparativos de ellos también son importante!! Había que ver qué tan "serio" se comportaba @javierhalamadrid 😜. . . Boda Shia + Javier. . . #jonathanfotos #bodahalamadrid #weddings #happy #noviaig #photographer #nikon #nikontop #weddingphotographer #blackandwhite #photooftheday #photo #maracaibo #caracas #valencia #venezuela

A post shared by Jonathan Antunez (@jonathanfotos) on Mar 25, 2017 at 9:03am PDT