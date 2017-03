Hotmail y más servicios de Microsoft se caen durante casi una hora

Múltiples servicios de Microsoft permanecieron sin acceso el pasado martes, las plataformas interrumpidas fueron Hotmail, Outlook, Skype y Xbox Live.

Aunque la compañía no ha reconocido el problema públicamente, muchos usuarios lo han señalado en redes sociales y en Internet.En estos momentos, parece que el acceso vuelve a ser posible, aunque todavía hay usuarios que no tienen acceso a sus cuentas.Las causas del problema no se conocen todavía y Microsoft no ha hecho ningún comunicado, pero la duración aproximada de la caída ha sido de una hora.

Aquellos que en este trecho de tiempo han intentado acceder a su cuenta, han recibido un mensaje de error que indicaba que su cuenta no existía. La única indicación de que algo no iba bien se pudo encontrar en el servicio de estado de Xbox Live.

Este apartado vela por el estado del servicio de suscripción de Microsoft para sus videoconsolas, pero durante más de una hora ha mostrado un mensaje sobre cómo estaban “trabajando en resolver este problema tan rápido como sea posible”.La semana pasada, Amazon fue la protagonista de un importante error que dejó sin servicio a muchas plataformas y aplicaciones de Internet, como Slack o Imgur. El origen del problema se conoció rápido y se hizo público para esclarecer cualquier duda: un empleado había introducido una errata en un código de programación.

DC|El Mundo