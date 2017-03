Hospital de El Vigía está en estado crítico: “No hay insumos, no hay médicos”

El alcalde del municipio Alberto Adriani de Mérida, Juan Peña, denunció que el Hospital de la ciudad de El Vigía se encuentra en estado crítico y necesita del apoyo del Gobierno para que funcione correctamente.

“El Vigía ha sido engañado por el Gobierno Nacional por construir hospitales y pausar las obras, pero el El Vigía está en precarias condiciones; no hay insumos, no hay médicos, en los últimos días se ha agravado la situación porque no hay ambulancias para hacer los traslados al Hospital Universitario de Los Andes”, detalló a Unión Radio.

El alcalde informó que este centro de salud atiende diario aproximadamente unas 200 mil personas, siendo el único lugar de referencia para los habitantes de la zona sur del estado.

“Este hospital como no cuenta con los insumos tiene que referir a los pacientes hacia la ciudad de Mérida, no hay una ambulancia operativa en El Vigía para hacer los traslados; el llamado es al gobernador Alexis Ramírez porque Corposalud depende de la gobernación, es su responsabilidad de atender esta situación”, agregó.

DC | NTN24