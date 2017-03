Helen Fernández: Medidas económicas de Maduro constituyen otro billete de 100

Durante la Asamblea Anual 2017 llevada a cabo este miércoles en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, se refirió a las medidas económicas anunciadas recientemente por Nicolás Maduro, asegurando que constituyen “otro billete de 100 que no representa un cambio significativo en el modelo económico del país”, que permita salir de la crisis en la que se encuentra.

“Ayer nos lanzaron unas nuevas medidas económicas, que constituyen otro billete de 100 y que solo alargan el proceso en el que estamos, pues hasta que no entendamos que hay que cambiar el modelo económico de nuestro país, no podremos salir adelante. Está comprobado que este Gobierno, no quiere cambiar de modelo, no han pensado en respetar las autoridades electas por el pueblo, y mejor ejemplo de ello, es que hoy represento al Alcalde Antonio Ledezma, quien permanece preso injustamente desde hace 769 días sin ningún motivo y en su expediente no reposa ninguna prueba con la cual puedan acusarlo”, expresó.

Asimismo, destacó que en Venezuela se cercena la libertad y las oportunidades. “Cuando un país ha pasado a ser el más violento del mundo, en donde salimos de nuestras casas y no sabemos si regresamos vivos, tenemos que entender que es un país sin paz.”

Durante la juramentación de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Caracas, Fernández aprovechó la oportunidad para presentar los avances que ha logrado la Alcaldía Metropolitana; al tiempo que resaltó que continúan fortaleciendo la identidad de los caraqueños, incentivando a los ciudadanos a defender lo que realmente les pertenece. “Caracas es nuestra, en ella vivimos y nos desarrollamos, por eso este 450 aniversario es muy especial, porque no las quieren arrebatar y el motivo por el que estoy acá es porque quiero expresar mi deseo de demostrar lo que realmente necesitamos: Unidad”, dijo.

La Mandataria Capitalina indicó que todos los planes adelantados por la Alcaldía son de carácter social, enfocadas principalmente a llevar soluciones a los más necesitados, que permitan cambiar su calidad de vida, sumando esfuerzos con importantes instituciones pertenecientes a las alcaldías de Chacao, Sucre, Hatillo, Baruta y Libertador a pesar que en este último municipio el trabajo ha sido más difícil por la negativa del alcalde Jorge Rodríguez para cooperar. “Siempre hemos buscado la unión de instituciones, más ciudadanía, en tres aspectos fundamentales: libertad, justicia y democracia, porque esos son valores importantes. A través del programa 2020 estamos trabajando desde la calle, con foros para los ciudadanos, escuchando sus problemas, buscando canalizar las posibles soluciones”, agregó.

En este sentido, señaló que es necesario tomar las riendas del país con un frente amplio donde participen todos los sectores, iglesia, partidos políticos, empresarios, estudiantes y comunidad en general para que Venezuela salga de la crisis económica, política y social en la que se encuentra.

Finalmente, la Alcaldesa encargada condecoró al Presidente del Comité de Postulaciones de la Cámara de Comercio, Ing . Gastón Sardis Quintero como ‘Ciudadano Ejemplar de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, e hizo entrega del Botón al Mérito por su ardua labor dentro de esta importante organización. Asimismo, estuvieron presentes la presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, Zulma Bolívar, el presidente del gremio Pedro Pacheco, así como el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, Cipriana Ramos de Consecomercio, Juan Pablo Olalquiaga de Conindustria, y demás representantes del gremio empresarial.

DC|NP