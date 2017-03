Helen Fernández: A Caracas la haremos respetar

La Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, presentó este martes la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio financiero del año 2016. “Caracas es una sola y nada nos detendrá para seguir dándole la cara a las comunidades y haciendo nuestro trabajo: Atender a los ciudadanos que tanto lo necesitan”.

Acompañada por su equipo metropolitano, Fernández resaltó que el año 2016 ha sido muy duro, pero con disposición y esfuerzos la Alcaldía Metropolitana continúa adelante.

“Innovación y creatividad han sido claves para enfrentar las dificultades económicas. Con estrategias y alianzas supimos sacar a flote los proyectos de la Alcaldía Metropolitana. Los ciudadanos pueden estar seguros de nuestro compromiso con Caracas, no hay miedo que nos detenga, lograremos además la libertad del alcalde Antonio Ledezma, quien se mantiene preso injustamente por defender la democracia en Venezuela”, dijo.

Desde el Teatro Cesar Rengifo, en el centro histórico de Petare, la Mandataria Capitalina señaló que a pesar de los problemas siguen trabajando arduamente, dando la cara por Caracas para salir de las dificultades en un país donde la crisis económica arrecia a escala nacional.

“Por tercer año consecutivo presento está memoria y cuenta a la ciudad de Caracas, dedicándola especialmente a nuestro Alcalde Antonio Ledezma, quien permanece injustamente detenido (…) Los problemas de índole políticos, económicos y sociales nos han conducido a una crisis humanitaria sin precedentes, que hace presencia todos los días. Los despojos, atropellos, recortes presupuestarios y financieros, amedrentamientos y persecución colman la agenda en una Alcaldía que hoy, a pesar de todo, cuenta con un gran reconocimiento nacional e internacional. Estamos muy conscientes que los Alcaldes son los gobiernos más cercanos a la gente y como tal seguimos cumpliendo con nuestro trabajo”, expresó.

Fernández agradeció el apoyo del Cabildo Metropolitano, de la Contraloría Metropolitana, de las Alcaldías de Chacao, Baruta, Sucre, El Hatillo, a la Gobernación de Miranda, a las comunidades y parroquias de Caracas que se han unido para lograr los objetivos planteados y muy especialmente a esa peregrina, Mitzy Capriles de Ledezma que ha logrado que el mundo entero reconozca como se violan los Derechos Humanos a las familias venezolanas.

Balance de los logros alcanzados

La Alcaldesa Helen Fernández dio a conocer parte del balance positivo que logró proyectar nacional e internacionalmente el Ayuntamiento Metropolitano a través del reconocido Plan Estratégico Caracas 2020.

Explicó que a pesar de las dificultades se llevó a cabo la ejecución de jornadas sociales, la entrega de tanques para el almacenamiento de agua y el suministro con cisternas del vital líquido, en el marco del programa la “Ruta del Agua para la Vida”. Igualmente en las diferentes parroquias que conforman el Área Metropolitana de Caracas, a través del plan “Impulso a las Comunidades” se hizo entrega de Bs 475.000 a Consejos Comunales para la ejecución de doce (12) proyectos significativos que elevaron la calidad de vida de las comunidades organizadas.

Con el propósito de brindar servicios públicos de calidad a los vecinos, a través de FUNCOME se desarrollaron acciones de mantenimiento, protección y saneamiento ambiental, destinadas a la concientización y educación de la población.

Fueron renovados convenios con las alcaldías de El Hatillo, Sucre, y fundaciones municipales de Baruta y Chacao. Además de acuerdos con seis empresas privadas, de capacitación, de servicios y apoyo a los programas de la alcaldía para beneficiar a estudiantes de diferentes instituciones educativas.

Asimismo, explicó que en lo laboral y social están solventes a pesar de la asfixia financiera del Ejecutivo Nacional, se logró saldar las deudas con los trabajadores como: salario mínimo, guardería, cesta Ticket, beneficios contractuales, igualmente se aumentó los límites de cobertura de HCM, Maternidad y Funerario a todos los trabajadores metropolitanos.

Una Caracas ambientalmente sustentable

Se puede afirmar que las acciones efectuadas por la Gerencia de Ambiente han impactado en forma directa a más de 9.200 personas entre adultos, niños y niñas, y en forma indirecta a más de 3.000 habitantes a través de talleres sobre el manejo de residuos y desechos sólidos, uso adecuado de recursos hídricos, riesgos ambientales, reciclajes, gestión integral, sobre huertos urbanos, así como la creación de brigadas ambientales, campañas de divulgación informativa, se planificó y ejecutó una jornada de plantación de 449 árboles en el Municipio Baruta. A través de la Gerencia de Ambiente se elaboró una Ordenanza para la Gestión Ambiental Metropolitana, donde se propone desarrollar un modelo de ciudad sustentable.

Empoderamiento de la Mujer

La Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, indicó que continúan trabajando, junto a Inmemujer, en la prevención contra la violencia intrafamiliar y el derecho a la mujer.

Las diversas direcciones de la Alcaldía han impulsado el emprendimiento para darles a los ciudadanos herramientas necesarias en un oficio a fin de alcanzar la independencia económica y la capacitación de infantes en la solución de conflictos mediante el diálogo apoyados en la justicia de paz y dictando diversas charlas orientadas al rescate de valores y formación necesaria para lograr la Ciudad para la Vida que todos deseamos.

En las jornadas sociales, los vecinos resultaron beneficiados con el rescate de espacios públicos para la convivencia, como canchas de usos múltiples, basket 3 y parques infantiles, además de la donación de equipos deportivos a jóvenes de sectores populares, atención en el Ofimóvil con asesoría legal y nutricional, vacunación de mascota y recreación para los más pequeños.

Fundación Caracas para la vida

Ejecutó su Programa de Fortalecimiento para Personas con Movilidad Reducida ofreciendo ayudas ortopédicas, con la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas. Más de 6.625 atenciones personalizadas en jornadas integrales ejecutadas, en poblaciones con necesidades extremas así como el apoyo ofrecido a embarazadas, y en especial atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con falta de orientación integral, para fortalecerlos en el logro de sus proyectos de Vida.

Lograr una ciudad sin barreras fue una gran meta, al “Integrar realidades”, impulsando una Caracas accesible y en movimiento con más usuarios transportados en las unidades de Transmetrópoli, con la modernización de la red de semáforos inteligentes e impulsando programas para la atención de personas con movilidad reducida y una Caracas a Pedal.

La labor de la Alcaldía no sólo ha sido reconocida por los caraqueños, sino también a nivel internacional. “Por eso en la Alcaldía Metropolitana seguimos cumpliendo y dando la cara por Caracas, hasta lograr la liberación del Alcalde Antonio Ledezma”, agregó la mandataria encargada.

De igual forma, Fernández recordó que como es tradición conmemoramos el 449 aniversario de Caracas, por lo que invitó a los caraqueños a apropiarse de ésta fecha. “Este 2017 donde nuestra ciudad arriba a los 450 años los invito a hacer de esta fecha la de todos los caraqueños, porque Caracas merece nuestro reconocimiento de nuestra identidad y con la esperanza puesta en la justicia, aspiro que sea nuestro Alcalde quien entregue a la ciudad la llave que nos conduzca hacia la reconstrucción (…) Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en alcanzar estas metas 2016 y a quienes ante momentos difíciles me demuestran tanta solidaridad. Caracas es una sola ciudad, no podemos permitir que la violencia nos doblegue ante las agresiones de quienes con armas pretenden arrodillarnos. Nuestro espíritu libertario debe ser determinante y la justicia tiene que devolvernos, la democracia unidos con nuestros ideales y bajo nuestra bandera tricolor lucharemos hasta alcanzar la paz y progreso que tanto reclamamos y merecemos”, finalizó la Alcaldesa Metropolitana Encargada de Caracas.

