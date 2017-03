¿Hay un nuevo rival para Twitter?

Twitter está en un momento complicado que ya está durando demasiado. No consigue un comprador, no crece en usuarios y no genera beneficios pese a sus casi 10 años de historia. Y aunque sigue siendo una herramienta fundamental para muchísima gente, no sería extraño que alguien llegara y cogiera sus ideas para hacer una plataforma social que sí funciona.

Aquí es donde entra Amazon, que a través de Twitch, su web de streaming de vídeo dedicado al videojuego, ha lanzado Pulse. Se trata de una nueva sección dentro de Twitch en la que cada nueva publicación aparece en orden cronológico inverso, en la que las grandes figuras de la plataforma pueden interactuar con sus usuarios, y viceversa; y en la que se pueden subir vídeos, imágenes, gifs y demás.En otras palabras, es un Twitter integrado en Twitch.

El objetivo de Amazon con Pulse es que la conversación en torno a los populares streamers de Twitch no se haga fuera de la plataforma, sino en ella. Puesto que el chat se queda limitado a las emisiones en directo, esta nueva herramienta vendría a potenciar este aspecto de las relaciones creador-espectador sin depender de un agente externo.

Dada la limitada temática de Twitch, que gira en torno a los videojuegos y los eSports, es complicado plantear a Pulse como un rival para Twitter. Sin embargo, que cuenten con la maquinaria de Amazon como pilar y con los millones de usuarios y visualizaciones diarias de Twitch como complemente puede resultar en un rival importante a medio y largo plazo.

Al fin y al cabo, MySpace nació antes que Facebook y es esta quien a día de hoy sobrevive con unas ideas parecidas, pero mejor dirigidas, sobre lo que debe ser una red social de usuarios conectados. ¿Pasará lo mismo con Twitter de aquí a unos años? Si las cosas siguen igual, la red de microblogging no puede aguantar mucho más sin un cambio importante.

DC|El Mundo