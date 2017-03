Gusanos invaden quirófanos: El testimonio de un médico despedido por protestar

En el marco de la celebración del Día del Médico, el pediatra y secretario del Colegio de médicos del estado Aragua, Feder Álvarez, relató su experiencia tras ser despedido del Hospital de Maracay por denunciar las irregularidades y abandono del centro asistencial.

“No tenemos nada que celebrar”, dijo como punto de partida; al tiempo de recordar las razones por la que fue despedido de su trabajo, así como de la realidad del sector salud en el país ante la falta de medicamentos, insumos, infraestructura y hasta capacitación médica.

A través de un contacto telefónico en el programa de César Miguel Rondón, en Éxitos, contó experiencias dentro de su jornada hospitalaria: “En el 2015 me tocó hacer una operación a un paciente de temprana edad y “al llegar al quirófano de emergencia, la anestesióloga me dice que no podíamos operar porque la cama estaba llena de gusanos“.

Ese día, doctores, enfermeros y personal del hospital decidieron salir a protestar. Para su sorpresa, argumentó, fue despedido sin justificación alguna.

“Es lamentable tener que presenciar cómo se nos mueren los pacientes en la cara sin poder hacer nada” -dijo- y añadió: “tuve que estallar porque iba a curar al niño y la camilla estaba con gusano, yo no podía ser cómplice de esa situación“.

En el transcurso de la entrevista, se pudo percibir el tono de angustia y desesperación del profesional de la salud, quien aprovechó el momento para enviar un mensaje al Gobierno: “Señores del Gobierno(…) llevamos 8 años sin equipos de rayos X y tenemos un hospital pegado a la Autopista Regional del Centro (ARC) donde ocurren los mayores accidentes de tránsito(…) si usted llega con una fractura, no tenemos cómo atenderlos“, denunció el médico con un tono de voz de desesperación.

Álvarez añadió, que Venezuela es el único país donde los “revolucionarios andan en Hummers y se curan de salud en otros países“. A su juicio, este Gobierno ha robado la vida de todos los venezolanos.

“Nosotros abandonamos a nuestros hijos y esposas por atender a nuestros pacientes(…) quiero decirles que, hoy más que nunca, estamos comprometidos con resolver esta crisis”, finalizó.

DC | Caraota Digital