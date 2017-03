Guillermo Lasso: Lilian Tintori fue obligada a embarcarse en otro vuelo

El candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso informó que el miércoles se impidió a Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, ingresar a Ecuador para acompañarle en su campaña electoral para el próximo balotaje.

“Lamentablemente, sin mediar justificación alguna, ha sido impedido su ingreso al Ecuador”, dijo Lasso en declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Guayaquil (suroeste), adonde Tintori arribó en la madrugada.

El presidenciable opositor agregó que “con ella habíamos acordado una visita al Ecuador desde hace algunas semanas atrás. Al final, nos pusimos de acuerdo en su agenda y en la mía, y ella tenía previsto pasar, acompañarnos a mi esposa y a mí, en esta campaña por un par de días”.

Lasso, un exbanquero de derecha que disputará con el exvicepresidente oficialista Lenín Moreno el balotaje del 2 de abril, señaló que Tintori “ha sido obligada a embarcarse en otro vuelo” para salir del país luego de no ser aceptada por el servicio de Migración de la terminal aérea.

Tintori informó a través de su cuenta en Twitter que se le impidió el ingreso a Ecuador, de lo que responsabilizó al presidente Rafael Correa.

“Al llegar a inmigración me retuvieron el pasaporte y me dijeron que por órdenes de @MashiRafael (Correa) no podía entrar a Ecuador”, señaló la esposa de López.

El dirigente opositor venezolano fue sentenciado por cargos de incitación a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014, cuando se entregó a las autoridades.

López cumple en una prisión militar una condena de casi 14 años, ratificada el pasado 16 de febrero por la justicia.

“Me expulsaron de Ecuador, estoy saliendo, pero me voy con la frente en alto, con la frente en alto porque voy a seguir luchando por la libertad y los derechos humanos de mi país, Venezuela, pero también por Ecuador”, manifestó Tintori en un video en el que aparece ingresando a un avión.

Tintori arribó a Ecuador procedente de Miami, adonde regresaba tras no ser admitida.

