Guevara instó a los venezolanos a permanecer en los puntos de validación

El diputado Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, indicó que pesar de los obstáculos la tolda naranja superó la meta impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en más de 12 estados.

Instó a los venezolanos a permanecer en los puntos de validación para duplicar la cifra.

“La operación morrocoy no pudo con la voluntad del pueblo, no pudo con el resteo de miles de venezolanos que está respaldando a Voluntad Popular, no por un partido político, sino por un espíritu de lucha frontal en contra de la dictadura. Ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de 12 de estados del país. El llamado es a seguir porque tenemos que aumentar el colchón, aquí nadie se chupa el dedo y sabemos que hay una operación rebanadora después, así como hicieron con el 1% del revocatorio”, dijo.

“Esto es importante de destacar los estados que se lograron en primer lugar son aquellos donde el régimen tenía más fuerza: Cojedes, Barinas, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Delta Amacuro, Vargas, Falcón, Guárico, Sucre y Táchira. Adicionalmente estamos muy cerca de lograr Caracas, Miranda, Lara, Carabobo, Apure y Aragua, entre otros”, agregó.

DC/EN