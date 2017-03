Gobierno garantiza tecnología pero no alimentos a través de los CLAP

Las prioridades que se jerarquizan desde el Ejecutivo nacional, alarma a los ciudadanos, al determinar que es más importante dotar a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), de celulares inteligentes, para ser distribuidos a través de los mismos, que de alimentos, que es una de las exigencias de la población ante la escasez.

Este martes, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para la compra y distribución de 30.000 celulares inteligentes destinados a los CLAP.

Para este plan fueron autorizados 1.386 millones de bolívares y 1,9 millones de dólares. Señaló que si esta distribución se lleva a cabo de manera positiva, se extenderá hasta 2018, “para que las 6 millones de familias tengan tecnología avanzada”.

El mandatario afirmó que los equipos están codificados con “toda la capacidad de acción” y la tecnología china QR. Exigió a los ciudadanos “no pelear” por problemas internos: “Pido por favor que lo hagamos de la mejor manera, que no se pongan a pelear porque llegó el teléfono, que no llegó o se lo agarró no sé quién”.

DC|EN