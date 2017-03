¡Fujimorazo! Expertos aseguran que Maduro copio y mejoró el golpe de estado al parlamento

Reacciones de todos los sectores indican que lo ocurrido este jueves, con la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que asume todas las competencias de la Asamblea Nacional por declararla en desacato, es una versión copiada y mejorada de los ocurrido en Perú, por el ex presidente Alberto Fojimori.

A través de las redes sociales la tendencia es comparar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro con Alberto Fujimori, con la diferencia que en aquel entonces, el ex presidente peruano no solo disolvió el Congreso sino que también intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales. De esta manera, imponía su denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

En Venezuela no fue el propio presidente que asumió esta responsabilidad, sino que con estilo más “elegante” utilizó como brazo ejecutor al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para inhabilitar al parlamento nacional y los diputados electos por voluntad popular.

@botellazo Y mas grave que la DICTADURA es el SAQUEO que nos metieron y que continúan. Perez Jimenez,Pinochet y Fujimori no SAQUEARON tanto pic.twitter.com/cZKGPceLCm

Stroessner, Costa e Silva, Fujimori y Maduro. Todos disolvieron al parlamento por no controlarlo ¡Vzla amaneció con un Golpe de Estado! pic.twitter.com/Tebx5Ca627

La dictadura ha disuelto la AN al estilo Fujimori.

No me parece correcto comparar a Maduro con Fujimori. Al menos este último quiso arreglar la economía y no le gustaban los guerrilleros.

— Luis Oliveros (@luisoliveros13) March 30, 2017