Freddy Guevara: Sentencia del TSJ debe ser el despertar para movilizar a la sociedad

Tras conocerse este jueves la sentencia número 155 emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que el Poder Judicial asumirá las competencias del parlamento “mientras esté en desacato”, el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, llamó a los venezolanos a invocar y organizarse para ejercer el artículo 333 y 350 ante las decisiones asumidas por el “usurpador Tribunal Supremo de Justicia”.

“Esta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere de todos nosotros, pueblo, organizaciones de la sociedad civil, partidos y sobre todo los diputados, iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia democrática para enfrentar esta arremetida y recuperar el terreno perdido. Ya no sólo se trata de anular todo lo que hace la Asamblea Nacional, si no de usurpar todas sus competencias, permitiendo que puedan aprobar nuevas sentencias-leyes que le den más poder al dictador para seguir dañando al pueblo”.

Convocó igualmente a los diputados electos por el pueblo a movilizarse en defensa de los derechos de quienes los eligieron. “Como diputado a la Asamblea Nacional, electo por el pueblo cuyo mandato fue el de emprender una lucha contra el régimen hambreador que se mantiene en el poder, y como Coordinador Nacional encargado de Voluntad Popular, apegado a nuestros principios y valores como organización política, hago un llamado a todos, comenzando por nosotros los diputados, pero dejando claro que sólo lograremos la victoria si contamos con la movilización de toda la sociedad, a apegarnos a los artículos 333 y 350 de la Constitución que nos obligan a defender y desconocer cualquier decisión inconstitucional que viole los principios de nuestra Carta Magna, tal como lo son estas sentencias del usurpador TSJ”.

Freddy Guevara explicó que la Constitución de la República incluso ordena al pueblo el desconocimiento de regímenes que se alejen de la democracia. “Nuestra Constitución, en sus artículos 333 y 350, nos faculta y ordena desconocer cualquier acción o régimen ilegítimo y arbitrario, pero esto no debe ser una mera declaración: para que sea efectiva debemos organizarnos, oposición, pueblo, diputados y sectores sociales, a fin de hacer valer nuestra Carta Magna y hacer imposible de ejecutar y obedecer toda decisión inconstitucional que emane del TSJ en este momento en el que las acciones del Gobierno, junto a su brazo judicial violan la Constitución de forma descarada y los tratados internacionales suscritos que los obligan a mantenerse apegados a la democracia”, precisó.

El diputado adelantó que la directiva de la Asamblea Nacional ya está evaluando la situación y en las próximas horas emitirá una comunicación al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional para anunciar las acciones y convocatorias que se harán para defender al pueblo, la Constitución y la Asamblea Nacional.

DC|NP