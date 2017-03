Franco de Vita anuncia concierto en Miami

Fuera y en el escenario Franco de Vita es un gran poeta, un entusiasta de la vida que combina alegría y bellas ilustraciones tanto en sus canciones como en sus diálogos. Amante de la lectura, la cocina y la horticultura, pero sobre todo un adicto a la buena música, nos dice en esta entrevista cómo hace para combinar tantas pasiones. De paso, nos da una “probadita” de lo que podemos esperar en su concierto de este sábado 18 en Miami.

Después de 30 años de una sólida carrera musical, ¿qué es el éxito para ti?

El éxito está muy ligado con la libertad, ese estado maravilloso de poder trabajar, hacer, cantar, pensar y elegir lo que tu crees y quieres siempre respetando a los demás, para mi triunfar no es tanto cuántos discos pueda vender, sino poder elegir en mi vida las cosas que me apasionan, pero claro, sin pisar el territorio de nadie más.

Hablando de “territorios”, ¿sientes que la música urbana le ha quitado una buena parte de terreno a la balada?

No es secreto que la balada no está pasando su mejor momento. Muchas radios han dedicado casi todo su espacio a lo urbano. Afortunadamente siempre hay espacio para la balada, y creo que eso se refleja en cómo el público ha acogido Libre, mi último disco. La gira también está siendo un éxito.

De hecho en Miami te presentas en la plaza más grande, la American Airlines Arena. ¿Qué pueden esperar tus fans de esa presentación?

Los fans pueden esperar y tendrán un concierto lleno de buena música. Hemos practicado hasta el cansancio con mis músicos, porque soy muy perfeccionista. Este no es un concierto que se preparó de un día a otro. Cada aspecto, cada detalle, desde las luces, hasta la escenografía, la música, ha pasado por un cuidadoso estudio, porque siempre quiero darle a mi público lo mejor.

¿Te veremos bailar?

(Carcajadas). Bueno, habrá una que otra sorpresa. Al grabar ya dos bachatas con Prince Royce (”Dónde está la vida” y “Y tú te vas”), hasta me están dando ganas de bailar ese género. (risas).

¿Qué fue lo mas divertido de grabar con Prince Royce?

¡Todo! Para comenzar, jamás pensé que pudiera componer una bachata. Las personas quizás crean que los compositores podemos componer cualquier género. Y la verdad no es así. Cada género tiene su cadencia melódica, armónica, y no siempre se nos dan todos los géneros. Para componer las bachatas con Royce, Tuve que escuchar mucho tiempo muchas canciones de ese género y de la música Prince Royce. Yo escuché a Prince Royce estudiándolo. Y me encantó.

¿Qué otras sorpresas trae este CD?

Viene un “reempaque” del disco en el que estamos incluyendo muchas sorpresas. Estoy terminando la canción que hicimos con Nicky Jam, tengo también temas con Gente de Zona y Orishas. Trabajar con todos ellos me ha dejado fascinando con la capacidad de estos jóvenes artistas de hacer melodías preciosas.

Mientras trabajas en estos nuevos temas, estás entregado a una gira internacional que te llevará por casi cincuenta ciudades. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa en Madrid?

¡Dormir! (risas). Extraño mi intimidad y mis cultivos. Me gusta mucho cuidar de mi jardín, en donde con los años he logrado crecer varios árboles frutales, unos almendros, olivos, melocotones, ciruelas, higos, peras, manzanas y tengo ya una de mango. Es una joya, algo rarísimo en Madrid. Los tapo todo el invierno, los cuido, les hablo. Estar lejos de ellos es difícil porque interrumpe las buenas “conversaciones” que tengo con ellos, y que me han ayudado a que se den tan bien.

Compositor, músico, cantante y también horticultor. ¿Cómo haces para combinar tantos intereses a la vez?

Creo que todo es un profundo interés por la vida, por eso también soy un lector incansable, me encanta el arte, viajar, la buena comida, mis perros… Todo esto es parte de mi gratitud por estar vivo y tratar de disfrutarlo al máximo.

DC|El Nuevo Herald