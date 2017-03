Familiares denuncian retraso y montaje mediático en búsqueda del helicóptero de Amazonas

Van 66 días desde que desapareció en Amazonas el helicóptero del Ejército modelo MI 17V5, con 13 personas a bordo. Las familias de estos desaparecidos se encuentran desesperadas, abrazadas a la esperanza de que lo que les dicen los militares a cargo de la búsqueda, sea cierto. “Dicen que tengamos fe, que ellos siguen buscando con todo lo que pueden”.

Milagros Sanoja, madre del soldado desaparecido Alejandro de Jesús Mariño Sanoja, de 19 años, no pierde la fe. “Cuando yo vi esta mañana que ya van 66 días yo me puse fue a llorar (…) Eso es todo lo que nos dicen, que tengamos esperanza, y así me he mantenido”.

Desconoce detalles de la búsqueda, pues asegura que desde la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Amazonas no les indican ese tipo de detalles, pero tampoco ha habido información satisfactoria para ningún allegado. “Yo estoy esperando que corra esta semana, pero si no la semana que viene empezaremos a hacer bulla otra vez por las redes sociales”, indicó Sanoja.

El último tuit de la Zodi Amazonas fue el 15 de febrero, que reza “#FANB no ha desmayado un sólo día en su empeño por dar con el paradero de nuestros hermanos tripulantes y pasajeros del Mi-17V5. @ceofanb”.

Son 20 días sin referirse oficialmente al suceso. Tampoco lo ha hecho de viva voz quien se había pronunciado sobre el tema, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

Un artículo publicado este martes 7 de marzo en Últimas Noticias, el general Carlos Luis Leal Tellería, jefe de la búsqueda, aseguró que son 738 los funcionarios que se despliegan en lo que llamó “Operación Esperanza”.

La publicación incluye el balance ofrecido por el general José Luis Novo Costoya, jefe de las aeronaves que buscan el helicóptero, quien aseguró que han hecho 450 misiones de vuelo en el Alto Orinoco.

#FANB no ha desmayado un sólo día en su empeño por dar con el paradero de nuestros hermanos tripulantes y pasajeros del Mi-17V5 .@ceofanb pic.twitter.com/d98yZ9qy9p — ZODI AMAZONAS (@ZODIAMAZONAS) February 15, 2017

“Montaje” de Telesur

La misma publicación refiere que “un equipo de periodistas visitó en plena selva uno de los campamentos desde donde los militares, guiados por indígenas, caminan hasta seis horas diarias en busca del helicóptero”.

Israel Martínez, familiar de los cuatro civiles indígenas extraviados en el vuelo militar, quien se encuentra actualmente en Puerto Ayacucho, indicó que eran periodistas del canal internacional Telesur, que “vinieron a hacer un documental, pero para decir lo que ellos querían, que todo iba bien con la búsqueda, que pusiéramos cara de tragedia y camináramos desde un helicóptero” para algunas tomas de apoyo.

Martínez no se dejó entrevistar. “Yo no voy a decir lo que otros me digan, yo sí puedo decir es que ahorita no hay helicóptero sobre volando por La Esmeralda, por ejemplo (…) nadie nos dice nada en la Zodi más que ‘seguimos buscando’, puedo decir que esa búsqueda no ha estado al 100 por ciento”.

Martínez tiene perdidos a sus padres, su hermana y su sobrina de cuatro años. La desesperación le ha llevado a iniciar búsquedas por su cuenta, con amigos y miembros de comunidades indígenas de Amazonas, para tratar de desenmarañar el suceso. Sin embargo, no ha encontrado nada nuevo.

El helicóptero MI 17V5 se desapareció el 30 de diciembre de 2016 y, desde que se reportó como desaparecido, el aparato no ha respondido ni a señales satelitales, lo que indica que, o no le funcionó el dispositivo geolocalizador, o se encuentra en un lugar fuera del radar y, por ende, fuera de Venezuela. Las dudas no han sido disipadas.

DC | El Pitazo