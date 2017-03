Familiares de pacientes del JM de Los Ríos protestan por falta de medicinas #29Mar

A través de la plataforma social de Twitter, usuarios reportan la protesta escenificada por padres, representantes y familiares de pacientes del hospital JM de Los Ríos en Caracas ante la falta de insumos y medicamentos.

Este miércoles, desde tempranas horas de la mañana los familiares tomaron la entrada del hospital Dr. José Manuel de Los Ríos en rechazó a la escasez de medicinas, insumos y exámenes. Además, denunciaron deficiencias en la infraestructura del recinto.

Los manifestantes alegaron que no tienen el dinero suficiente para costear los insumos, que debería proporcionar el hospital. Agregando que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado. Por lo que pidieron al director del hospital pronta respuesta a sus exigencias.

Carlos Falcón, representante de una paciente con insuficiencia renal, aseguró que en el area de nefrología hay muchas irregularidades y las plantas especiales para realizar hemodiálisis están dañadas. “Los estudios especiales para los pacientes trasplantados tienen un costo de hasta de 300.000 bolívares. No podemos cubrir esos precios, por eso estamos en un hospital”, agregó.

Carol Reyes, madre de un paciente en terapia intensiva, denunció que medicinas básicas como el hepamin o el fenobarbital son inexistentes en el centro asistencial, por lo que deben buscar en todas las farmacias privadas y pagarlos con sobreprecio.

A juicio de María Josefina Hurtado, representante de un paciente, los medicamentos no llegan al hospital porque no son de interés político. “Aquí no está el presidente, por eso no importa que estemos sin medicinas. A los niños les dan muy poca comida y tenemos que gastar a diario mucho dinero para alimentarlos”.

#29Mar Familiares y pacientes del J.M de los Ríos protestan por deterioro del servicio de #Salud – @vivoplaynet pic.twitter.com/mFlpkqQzXa — Reporte Ya (@ReporteYa) March 29, 2017

Hoy familiares de pacientes recluidos en el JM de los Ríos protestan para exigir que se garantice el derecho de sus hijos a la salud!! pic.twitter.com/fLb63R9z2S — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) March 29, 2017

#29Mar Madres y pacientes protestan frente al J.M. de los Ríos pic.twitter.com/zdnNwIFjYQ – @sincepto — Reporte Ya (@ReporteYa) March 29, 2017