Facebook trabaja en un botón de ‘no me gusta’, pero para su Messenger

Parece que las constantes quejas de los usuarios de Facebook van a dar sus frutos. La red social trabaja en la implementación de un botón de ‘no me gusta’, solo que de momento no vas a poder vilipendiar los comentarios fuera de lugar de tu cuñado, a menos que estés hablando con él por Messenger. Como publican en TechCrunch, Facebook está haciendo pruebas en las cuentas de algunos usuarios con esta nueva opción.

Los elegidos para ser conejillos de indias de las nuevas funciones podrán valorar individualmente las burbujas del chat de un contacto con el que hablen a través de Messenger. Y entre las maneras de valorar o reaccionar a cada mensaje, está la opción de ‘no me gusta’.

El pulgar hacia abajo está acompañado del resto de reacciones habituales de Facebook, si bien convertidos en emojis.Desde Facebook, un representante ha asegurado que “Siempre están buscando formas de hacer Messenger más divertido y atractivo” y que esta nueva opción es “una pequeña prueba en la que hemos activado la opción de reaccionar con un emoji a un mensaje”.

De momento, pues, no todo el mundo tiene acceso a ello.Facebook lleva tiempo negando la mayor con el botón del ‘no me gusta’ porque no quieren meter mucha negatividad en los muros de sus usuarios, motivo por el cual el año pasado introdujeron nuevas formas de calificar lo publicado en la red social.

Las reacciones han resultado ser bastante populares,si bien conllevan peligros.El uso de emojis en chats y apps de mensajería ha resultado ser bastante popular en aplicaciones y servicios en las que participan varias personas a la vez. Slack ha potenciardo mucho este aspecto de su plataforma de organización en la oficina, sin ir más lejos, hasta casi convertirse en un meme en sí mismo.

DC|El Mundo