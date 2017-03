¿Existe un “Deep State”  tropicalizado en Venezuela? Por Darwin Chávez (@darwinch857)

“DEEP STATE”. El turbulento inicio en la gestión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condujo a la reactivación de la vieja teoría sobre la existencia en esa nación de lo que llaman el “Deep State” o “Estado Profundo”. Ese viejo concepto habla de la existencia de toda una estructura oculta detrás del Gobierno americano que supuestamente controla, decide, bloquea y hasta filtra información a los medios con el fin de sabotear la gestión de quien ocupe la Oficina Oval en la Casa Blanca. En Venezuela pareciera que hay una o dos estructuras similares al “Deep State”gringo porque el Gobierno es tan malo e impreciso en sus acciones, que a veces he tenido la percepción que mucho de lo que hace o deja de hacer es parte de un régimen paralelo que funciona tras las bambalinas rojas y verdes. Pero además en varias ocasiones mis fuentes me alertaron sobre decisiones que se iban a tomar y que parecían ilógicas, pero que finalmente se toman. Me lo advirtieron con el cierre de la frontera con Colombia y con la decisión sobre el valor del billete de 100 bolívares, entre varios episodios. Hay cosas que se deciden que carecen de toda racionalidad y más bien parecen errores “inducidos”. Todavía recuerdo un mensaje que recibí hace muchos meses en el cual una de mis fuentes en Palacio me informaba: “Hay toda una operación que busca que el Presidente cometa errores, con el fin de seguir acabando con su imagen y destruyendo la confianza del pueblo en sus capacidades. Pero además muchas de las recomendaciones positivas que recibe, al final son bloqueadas lo que empeora la situación o el problema que se busca corregir” ¿Es tan malo el Gobierno como para cometer tantos errores de forma seguida? ¿De verdad son errores “inducidos”? ¿Quién sostiene tanta terquedad en el régimen? Sobran los que consideran que no son errores ni es ineficacia, sino que forma parte de un plan minuciosamente creado para generar angustia, desmotivación, caos y así sostener al régimen. Para la sobrevivencia del proceso revolucionario no es más fácil seguir el ejemplo de los comunistas chinos, tal como explicamos en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-que-paso-con-golpe-de-timon-o-la-terquedad-dio-el-golpe/) que se abrazaron soterradamente al capitalismo, para elevar el consumo, propiciar que sus ciudadanos se hicieran ricos, y así sostener su modelo de partido único ¿Quién con dinero y posibilidades de éxito se estaría preocupando por un modelo sin libertades políticas? El modelo chino ha sobrevivido gracias a ese híbrido de comunismo y capitalismo económico. Ahí están las evidencias: los chinos son los compradores que más gastan en artículos de lujo y en el turismo en otros países ¿Por qué en Venezuela se empeñan en destruir la economía y la calidad de vida de los ciudadanos para crear la hegemonía que soñó Chávez?¿Por qué el empeño en empobrecer a la población? En este país se gobierna con mucha terquedad. Terquedad que los ata a un modelo socialista expresado en el Plan de la Patria que fracasó estruendosamente. Terquedad que les impide ver que mientras más éxito, progreso y calidad de vida; menos el pueblo se fijaría en la ausencia de libertades políticas. Terquedad que les impide corregir el rumbo y por eso vamos camino al colapso total y quizás definitivo. Esa terquedad es natural ¿O parcialmente impuesta? Desde mi óptica de observador, bastante lego en la materia, eso no es algo totalmente casual. Hay mucho del manejo de una estructura que busca generar el caos en el Gobierno y que eso se refleje en un caos colectivo ¿Quiénes manejan ese “Deep State” tropicalizado en Venezuela? Mucho dirán que son los cubanos. Otros afirmarán que son los militares. Algunos creerán que esta apreciación es el producto de la locura colectiva que invadió a Venezuela. Pero si usted revisa con detenimiento episodios importantes que han venido ocurriendo, usted podría dar cierto crédito a este comentario ¿Cuáles son las razones de esta afirmación? El Gobierno de Nicolás Maduro no funciona. En muchas ocasiones hemos comentado que carece de gobernanza y gobernabilidad sobre el país, en especial sobre la economía que está en manos de fuerzas oscuras. Viven anunciando que pronto habrá anuncios importantes, “Golpes de Timón” y aquellos famosos revolcones y al final no hay anuncios o lo que se anuncia es algo sin importancia. Por otro lado ¿Quién o quiénes manejan verdaderamente el mercado paralelo de divisas? ¿Quién o quiénes inyectan dólares a ese mercado para que enloquezca? Pero además no se han fijado en la enorme cantidad de información personal que sobre las más connotadas figuras del régimen maneja el Gobierno de los Estados Unidos ¿Eso es casual? ¿O es obra de patriotas cooperantes que actúan individualmente? Pero si retrocedemos un poco más, sería bueno preguntarse quién o quiénes desde el régimen filtraron los detalles sobre la enfermedad que padeció el presidente Chávez. Hay muchas cosas que no tienen lógica, ni explicación. Yo prefiero abandonar la posición simplista de aquellos que aseguran que los errores, las imprecisiones y la terquedad son parte de un plan bien elaborado. Creo que hay mucho más allá ¿Existe un “Deep State” tropicalizado en Venezuela? ¿Recuerdan a “Fuerza 1”? ¿Será F1 parte de ese “Deep State”?

RUIDO CATÓLICO. El escándalo que se armó con la presencia del Nuncio Apostólico de la Iglesia en Venezuela, Aldo Giordano, por su presencia en la suntuosa fiesta de un connotado enchufado rojo terminó de destapar las diferencias que existen y persisten entre el Nuncio y los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana. Un amigo amplio conocedor de ese mundo, que a veces es demasiado secreto y misterioso, me comentó que ese evento es viejo pero sirvió en la actualidad para elevar el ruido que existe en torno a la actuación de los enviados del Papa en relación con la crisis venezolana. Los obispos venezolanos tienen fuertes cuestionamientos a la cercanía del Nuncio con el Gobierno, lo que le invalida como interlocutor o mediador en el conflicto venezolano. Pero los altos jerarcas de la iglesia venezolana no se han quedado de manos cruzadas y están bien adelantados sus contactos con el Papa Francisco con el fin de cambiar a los representantes. Es poco probable que el actual Nuncio salga del cargo, pero pudiera ser apartado de las funciones mediadoras porque no inspira confianza en la disidencia. La intención es elevar el protagonismo de la Conferencia Episcopal, porque ellos tienen el pulso real de la crisis nacional. El papel del Vaticano en relación con las salidas al conflicto venezolano está en revisión, pero no tanto por el fracaso del diálogo, sino por el cambio de Gobierno en los Estados Unidos. Recordemos que el eje que se constituyó para tratar de resolver el problema era EEUU-Cuba-El Vaticano, en el marco de todo el esfuerzo que conllevó al proceso de distensión entre gringos y cubanos. Algunos consideran que la asunción de Donald Trump pudiera obstaculizar ese proceso, aunque tomando en cuenta que en Estados Unidos la institucionalidad no se ve afectada en demasía por los cambios de gobierno, se pudiera pensar que no se verá tan perturbado ese esfuerzo para construir salidas al conflicto venezolano. Y esa apreciación se refuerza cuando recordamos las palabras del jefe del Departamento de Estado, RexTillerson, cuando afirmó que buscarían una “transición democrática y negociada” en Venezuela.

PDVSA+. De nada sirve que la situación de Petróleos de Venezuela esté en un nivel crítico, pues algunos de sus gerentes siguen empeñados en exprimir sus menguados recursos a través de sus acciones fraudulentas. Tal como hemos advertido en Verdades y Rumores, hay varios guisos en marcha como consecuencia del deterioro de los equipos que son vitales para las operaciones petroleras en el área de Occidente. Hace pocos días convocaron a varios empresarios con experiencia en la reparación de lanchas, barcazas, gabarras y remolcadores con el propósito de invitarlos a participar en las reparaciones a todos los equipos que están dañados y que son la mayoría. Por supuesto que las condiciones eran muy poco favorables, Ni siquiera les ofrecieron anticipos para trabajar, alegando que en PDVSA está prohibido dar anticipos. Ante semejantes condiciones, los empresarios desistieron. Todo es una tramoya muy bien montada para que los empresarios se negaran y de ahí apelar a las empresas militares Ocamar, Ucocar y Caminpeg para que hagan las reparaciones, cuando ellos no tienen ni equipos, mucho menos tecnología y tampoco nada de pericia para hacer esos trabajos ¿Y porque se los dan a ellos? Porque esas empresas subcontratan a otros que si tienen todo para hacer los trabajos y en esa triangulación se abultan los presupuestos y los enchufados se ganan jugosas comisiones. Una de mis fuentes me explica que construir una lancha nueva en Venezuela puede costar hasta $600 mil, pero las reparaciones a un equipo similar manejado a través de esa triangulación puede llegar al millón de dólares. Mientras a los empresarios les negaron el anticipo, a las referidas empresas les entregan de entrada hasta el 70% del monto total del contrato. Pregunté porque no contratan esos trabajos con Dianca que tiene todo para hacer un buen mantenimiento y no necesitan subcontratar y en voz baja me dijeron: “Porque ahí no hay guiso” ¡Así, así, así es que se gobierna!

CLAPGUISO. Siguen llegando denuncias sobre el irregular manejo de las bolsas o cajas Clap que se deberían vender al personal de la Gobernación del Zulia. Hace varias semanas hice referencia a lo que ocurre en el Instituto Regional de Deportes (IRDEZ). El mismo modus operandi se repite en varias dependencias. El procedimiento es que anuncian a última hora la venta de bolsas y ordenan que los interesados deben depositar el dinero en la cuenta bancaria de un particular. Como les avisan de improviso, muchos son los empleados y obreros que no tienen el dinero en el momento y no hacen la transferencia, pero los encargados del guiso piden la cantidad exacta de bolsas de acuerdo con la cantidad exacta de empleados. Hagamos un ejercicio, supongamos que en el Instituto X de la Gobernación del Zulia hay 400 personas en nómina, entre empleados y obreros, pero depositan apenas 150 el dinero. Los cabecillas del guiso piden las 400 bolsas o cajas, entregan las 150 a quienes depositaron y les quedan 250 que son vendidas en el mercado negro. El precio oficial es Bs. 10.500, pero por fuera valen hasta 40 mil bolívares. Se comenta que esos son parte de los productos que se venden en el Mercado Las Pulgas. En el caso del Clap para jubilados y pensionados es peor, porque se retira la cantidad de bolsas o cajas de acuerdo con el número de jubilados y pensionados, pero al final no les entregan nada y son vendidas en el mundo paralelo del bachaqueo.

RENUNCIA. A comienzos de semana me informaron que el presidente de Metromara, Tito Meleán, había colocado su renuncia ante los graves problemas que le impiden hacer gestión. Ya hemos comentado las dificultades que experimenta el Metro de Maracaibo por la falta de mantenimiento de los trenes y autobuses. El grave problema es que no están llegando los recursos para ese mantenimiento, porque recuerden que ese es un servicio subsidiado. El otro problema tiene que ver con la negativa del Ministerio en Caracas de reconocer los recursos para cumplir con los beneficios del personal y que están muy por encima del promedio de la administración pública, lo que hacía muy atractivo el paquete laboral del personal de Metromara. Ante tantos problemas, al parecer Tito Melean puso la renuncia.

COMPROMISO. Hace algunos días el partido Voluntad Popular realizó en Maracaibo el Encuentro Regional de Activistas (ERA), en la sede del Centro de Ingenieros del estado Zulia, y entre los temas tratados está el compromiso de luchar por la candidatura del colega Gustavo Fernández a la Alcaldía de San Francisco. Tal como comentamos en esta columna, todas las encuestas ubican a Fernández como la mejor opción de la Unidad para tratar de recuperar ese municipio. Esa candidatura es calificada como innegociable y así lo manifestó el coordinador de VP en el Zulia, Lester Toledo, a través de un video que fue mostrado en el evento y en el cual destacó el crecimiento de Voluntad Popular en San Francisco. La ratificación de las primarias en la MUD como único mecanismo de selección de candidatos ayuda mucho a la candidatura de Gustavo Fernández, porque los estudios de opinión pública lo ubican en el primer lugar para ganar esa consulta a los ciudadanos. Entre las opciones no descartan un acuerdo con Primero Justicia en ese municipio. La otra alcaldía donde VP hará un gran esfuerzo es Lagunillas donde están impulsando la aspiración de Desiree Barboza, quien es residente de la zona y está dedicada a consolidar el crecimiento de la tolda naranja. El rival, hasta ahora, de la joven Barboza es el secretario general de Acción Democrática en el Zulia, Juan Carlos Velazco, pero hay que reconocer que es poca la fuerza que este tiene. Recordemos que él ganó la interna para dilucidar el candidato de ese circuito a las elecciones parlamentarias, porque Un Nuevo Tiempo se metió en bloque a ayudarlo. Sin ese apoyo no habría ganado. La estrategia de Voluntad Popular de concentrar esfuerzos en algunos municipios puede ser exitosa, porque así no hay la dispersión que los pueda afectar.

DECISIÓN. Tal como adelanté en la pasada columna, el partido Primero Justicia decidió participar en la jornada de validación ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar de lo adverso del proceso que fue diseñado para inhabilitar a la mayor parte de los partidos. En el Zulia esa organización liderada por Juan Pablo Guanipa viene trabajando con mucho detalle la organización de esa jornada que implica mantener la legalidad del partido. No será fácil, pero ellos confían que el trabajo de consolidación de su estructura en todo el estado les rinda los beneficios deseados. Además será una prueba de fuego para sus equipos porque así medirán cuán listos están para luchar en unas primarias para elegir el candidato a la Gobernación, batalla en la cual les tocará medirse a Un Nuevo Tiempo. Esperemos a ver como salen los justicieros en el complicado examen.

CRECIMIENTO. Leí en las páginas del diario Versión Final que el Voluntariado “Pasión por Maracaibo” que encabeza el médico y empresario Carlos Alaimo, ahora evoluciona a “Pasión por el Zulia” e inclusive ya juramentaron a los equipos de “Pasión por Cabimas” y “Pasión por La Rita”. Están en el camino de convertirse en un movimiento regional. Eso es positivo para que los zulianos tengamos suficientes opciones para evaluar.

RUIDO UNITARIO. La particular situación de la Mesa de la Unidad del Zulia sigue generando mucho ruido a nivel de Caracas y sobre todo en Acción Democrática, porque ven como la elección de Emerson Blanchard no se hizo de la forma adecuadaporque se irrespetó a la mayoría de las organizaciones que integran la MUD en la región, pero además no ha tenido ningún impacto en la opinión pública. Debemos recordar que la mayoría de los partidos y movimientos disidentes están en la Unidad Zulia coordinada por Gustavo Ruiz de Voluntad Popular. Esta situación combinada con el fracaso de la gira por el estado molestó mucho a Henry Ramos Allup quien está tratando de resolver este impasse. Se avecinan decisiones y cambios. Por cierto, el tiempo les dio la razón a los integrantes de la Unidad Zulia en relación con el documento que enviaron a la MUD nacional sobre la inconveniencia de participar en el proceso de validación de los partidos ante el CNE, alegando que el proceso técnicamente era inviable.

MAQUILLAJE. Este año he tenido que visitar varias veces el municipio San Francisco y llamó mi atención el cambio de la imagen de la gestión de Omar Prieto. Hay una combinación de imágenes de niños y ancianos. Hay una mezcla de palabras como Dios, fe y socialismo. Hay una evidente exclusión del rojo y de la imagen de Prieto. A todas luces tratan de suavizar la marca que es asociada con el rojo, violencia, represión y conflicto. Están tratando de maquillar la gestión para mejorar la percepción ante la gente. Esa tarea no es fácil porque la conducta conflictiva del burgomaestre sureño es complicada de lavar.

MARACAIBO OESTE. Conversé con la concejal de Maracaibo y destacadadirigente de Un Nuevo Tiempo en el oeste de la ciudad, Maris Yulis Urdaneta, y me refirió que cualquier ciudadano que quiera medir las dimensiones del daño causado por la crisis del país, tiene que visitar los barrios de esa zona. El hambre está causando graves problemas a todo nivel, pero sobre todo a niños y adolescentes. Hay una cifra oculta muy importante de casos de desnutrición y de muertes por este problema. Ella destaca que el abandono del Gobierno nacional y la Gobernación del estado es total y que los Clap son una fantasía tropical. Indicó que desde la Alcaldía están haciendo un gran esfuerzo para atender la miseria, pero los problemas presupuestarios los limitan.

UNT. El partido Un Nuevo Tiempo celebró sus 10 años como organización nacional en un momento clave, porque se prepara para validar su legalidad ante el CNE. En ese escenario se supondría que en el Zulia no tendrían problemas para superar el 0,5% que exige el Poder Electoral. La duda está en los restantes 11 estados donde deben alcanzar la meta. Mis amigos en UNT me aseguran que lograrán derrotar la trampa del Gobierno.

CONFIRMADO. El equipo de expertos de la Contraloría que realizó la auditoría de bienes en la Secretaría de Cultura, confirmó mis denuncias sobre la pérdida de bienes valiosos para la institución que han sido atribuidos a robos, pero que nunca habían sido denunciados. Si hay un robo de verdad ¿Por qué no hacían la denuncia? ¿O será que no era un robo, sino una apropiación indebida por parte de enchufados?

Hay miedo en la Secretaría de Cultura sobre el contenido del informe final. Temen que llegue sin pasar por los “filtros” a las manos de Pancho y éste tome acciones que ponga fin al Virreinato familiar instalado en la dependencia. Pacho, te informó que hay un grupo de tres funcionarios tratando de maquillar el informe antes que lo recibas. Quieren disminuir las conclusiones sobre las pérdidas patrimoniales. Incluso están montando denuncias con fechas viejas para simular que si reportaron los supuestos robos. Uno de los funcionarios que intenta maquillar el informe, es señalado como parte del grupo que desmanteló las casas de cultura y se llevaron todo lo útil que ahí había y nadie dijo nada. Y lo peor es que el directo responsable del desastre del clan familiar en la Secretaría de Cultura, ahora se quiere lavar las manos, por lo que está tratando de recuperar los bienes “extraviados” de Fundagraez. Pancho por cierto el personal femenino de la Secretaría te pide que les des un buen regalo por el Día de la Mujer y reparen los baños que están dañados y clausurados por insalubres. Esos baños se tragaron mucho dinero en supuestas reparaciones y nunca sirvieron ¿Será que el dinero se fue por la cloaca de la corrupción?

ESTAFA CON E. De enchufado ¿Recuerdan el comentario de la semana pasada sobre la estafa que está en marcha en Fontur Zulia con la venta de vehículos chinos? Pues me cuentan que el cabecilla de la operación es todo un enchufado con privilegios en la gestión de Pancho. Tiene tanta influencia que hasta tiene contratos de reasfaltado en la ciudad ¿Será por eso que no investigan la trácala que tiene la mafia que negocia los carros con los transportistas que son beneficiados? Pancho ¿De verdad es un protegido? ¿Sabías de la estafa en Fontur? ¿Sabías que el dinero se deposita en la cuenta de una dama en el Banco de Venezuela? ¿Sabías que el cabecilla de la estafa es quien recibe las denuncias de los estafados y hasta forja documentos de asesguradoras?

DC / Darwin Chávez | Verdades y rumores | @[email protected]