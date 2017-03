Esto fue lo que respondió Miguel Varoni cuando su esposa le pregunto ¿por qué no has querido tener hijos?

La pareja de actores Catherine Siachoque y Miguel Varoni están felizmente casados desde hace 21 años, pero hay algo que todos quieren averiguar acerca de esta relación, y es por qué motivo no han tenido hijos, incluso en varias entrevistas se lo han preguntado y ellos responden que es una decisión de ambos y que no necesitan de los bebés para estar felices.

Sin embargo, la actriz colombiana reventó y le cuestionó a su esposo en público, mientras eran entrevistados por People en español, “Llevas 21 años casado con la misma mujer, ¿por qué no has querido tener hijos?”.

Su esposo respondió de inmediato “No sé, mi amor. Es algo que viene conmigo. No nací con esa prioridad en la vida. Tal vez como mi papá murió cuando yo era muy niño, no tengo idea qué es. Respeto a los seres humanos y a toda la gente que de verdad viene con eso y son grandes padres. Admiro profundamente a los padres y madres de este mundo porque son héroes. Tal vez no vengo con eso, es algo mío personal. Espero que no me juzguen de una manera tan cruel y despiadada”.

Y mi @soyvaroni que no deja de morderme ni en el mar muert😂😂😂😂😂….. #visitisrael #israel #holylandpics #mibendicion #deadsea Una publicación compartida de Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 1:32 PST



Siachoque por su parte, sonrío y dejó ver que a pesar de esa decisión ama a su esposo y son muy felices juntos, hace poco realizaron un viaje a Israel donde renovaron sus promesas bautismales, “No me molesta casi nada. Me molesta que últimamente anda muy compinche con mi mamá y con mi papá”, cuenta risueña de la complicidad de Varoni con sus suegros. “De pronto se están haciendo señas entre los tres”, aseguró la actriz.

“Me muero por mi esposa. Cada vez que la veo me encanta”, dijo Miguel mientras veía a su compañera de vida.

terminando de renovar nuestras promesas bautismales en el Río Jordan con #mibendicion @soyvaroni ❤️….. @visit_israel es lo máximo !!!! #israel #holylandpics #visitisrael #jordanriver #faith Una publicación compartida de Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 7:37 PST

DC | Revista Ronda