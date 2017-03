Esto fue lo que dijo la Dra Polo sobre la veracidad de sus casos

La jueza Ana María Polo zanjó la polémica sobre la veracidad de los casos expuestos en sus programas, en una entrevista concedida al Clarín de Argentina.

Allí la cubana, que debutará en la televisión trasandina, explicó que existen diversas situaciones a la hora de llevar una historia a su estrado.

“Hay casos que son cien por ciento reales, en el sentido de que los litigantes son las personas afectadas por el problema”, explicó la doctora Polo.

Eso si, agregó que en ciertas situaciones tienen que añadir un poco de ficción: “Los temas son todos reales aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento”, indicó.

“Hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación, pero yo nunca sé cuál es cuál”, recalcó.

También existen casos que no son reales, pero que si buscan tener un aporte valórico: “Si no son verdaderos, los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”.

La animadora de televisión señaló además que no toma contacto con el equipo de producción de cada capítulo, para así “mantener la magia”.

DC | Cooperativa.cl