Estados históricamente chavistas legalizaron a Voluntad Popular

Voluntad Popular duplicó la cuota de militantes exigida por el CNE para garantizar su subsistencia como partido político, en al menos 16 estados, de los 12 requeridos por el organismo comicial, de acuerdo con la información disponible al cierre de esta edición. Las primeras 13 entidades en alcanzar el porcentaje de 0,5% del registro electoral, ayer a mediodía, fueron Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Vargas, históricamente identificados como chavistas.

“En los estados con mayor población como Miranda, Zulia, Carabobo, Lara y Aragua pusieron menos máquinas. En Lara, la semana pasada había 13 máquinas y esta semana 6. Pero esto es la resistencia”, dijo el dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en la plaza Bolívar de Chacao. Señaló que un grupo comando que se identificó como inteligencia militar trató de amedrentar en San Bernardino.

El punto en la plaza Diego Ibarra (Libertador), con una sola máquina, no fue fácil de ubicar. Allí había poca gente en cola, lo que contrastaba con las cientos de personas que hacían fila a unos metros de allí, en Plaza Caracas, para sacar el carnet de la patria, y para el cual el gobierno habilitó 50 máquinas, por lo menos. Sin embargo, no hubo ningún altercado entre un grupo y el otro. “Firmo por VP porque no quiero que en el país haya un partido único como en el comunismo”, dijo Orieta Balbás, vecina del sector. David Hernández hizo dos horas de cola para firmar en El Hatillo: “Tenemos que mantener la vigencia de los partidos”.

Ayer, al igual que el sábado, en los puntos visitados solo se observaron militantes y testigos de VP, pese a que correspondía validar a otros cinco partidos. “El proceso está diseñado para que los partidos no logren renovarse fácilmente”, expresó Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano.

DC|El Nacional