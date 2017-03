¡Escasez de cauchos se agudizará! Paralizada producción en Firestone

Lo único claro en la planta Firestone de Venezuela, ubicada en Valencia, es que sus líneas están paralizadas. Se detuvieron el lunes por una acción laboral con la protesta como bandera que provoca que cinco mil neumáticos diarios se dejen de colocar en el mercado nacional. La escasez se agudizará.

Desde mediados de 2014 la intermitencia en la producción ha sido la norma en esa y las otras dos fábricas de cauchos instaladas en la región — Good Year y Pirelli —. Entre las tres representan 85% de la demanda del país a máxima capacidad. Pero las constantes fallas con el suministro de materia prima importada ha impedido que recuperen su manufactura normal.

En Firestone, que tras su venta en mayo de 2016 al Grupo Corimon ahora se llama jurídicamente Alice Neumáticos de Venezuela, fue hace cinco años la última vez que logró producir al 100%. Los tiempos ya no son los mismos. Las restricciones cambiarias así lo determinaron. Ahora dependen de transferencias hechas a partir del Fondo Chino que no cubre la necesidad de la firma que en su mejor momento manufacturaba nueve mil unidades al día.

Ahora se suma a la crisis una serie de problemas laborales que impide el trabajo que se realizaba a 55% de la capacidad, con 80 mil de 180 mil cauchos al mes. Carlos Noguera, secretario de cultura y propaganda del sindicato, explicó que ante la falta de información y las acciones unilaterales de la gerencia decidieron detener la producción.

La acción ameritó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) e incluso de la Zona de Defensa Integral (ZODI), realizaran inspecciones a la planta e interrogatorios a los líderes sindicales sin que hasta la fecha exista detención de ningún trabajador.

La programación controlada a un ritmo cinco mil neumáticos por día hacía que los inventarios de materia prima alcanzaran hasta julio. “Pero tenemos entendido que a través del Fondo Chino se le asignaron 32 millones dólares a la empresa con lo cual podrían culminar el año laborando a máxima capacidad”.

Noguera aseguró que no cederán en la protesta hasta tanto la empresa no presente un cronograma de manufactura en el que se explique si dicho monto en moneda extranjera ya fue asignado y liquidado, y se mejore la cobertura del seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) al que se le aumentó la prima más de 200%, pero no así la cobertura.

DC | El Carabobeño