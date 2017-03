¿Es malo aguantarse los estornudos?

Es un gesto bastante común, el aguantar el estornudo cuando nos encontramos con gente delante, sobre todo si hay silencio, para no llamar demasiado la atención y, también, por sentir que es de buena educación evitarlo. Sin embargo, no es una buena idea hacer esto ya que estamos poniendo en riesgo nuestra salud.

En primer lugar, al aguantar estamos evitando que nuestro cuerpo expulse de nuestra cavidad respiratoria las bacterias u otras micropartículas que pueden ser peligrosas, pero además, la presión que se genera al contener ese aire que iba a salir y que estamos reteniendo, puede enviar a estos patógenos potenciales a nuestras mucosas o a los oídos, facilitando que se genere una infección.

También es peligroso porque el aumento de presión interna puede provocar, en casos extremos, la fractura del cartílago nasal o incluso una lesión auditiva o una hemorragia interna.

Así que, aunque parezca poco educado o pueda resultar estridente en un espacio cerrado y silencioso, no te aguantes el estornudo, que no sólo es algo natural, sino que además es algo beneficioso para nuestra salud. Eso sí, estornuda en un pañuelo, en la manga o, al menos, hacia donde no pueda molestar a nadie el montón de baba y microorganismos que vas a expulsar, de lo contrario sí sería de muy mala educación.

DC/Agencias