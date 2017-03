Erika Schwarzgruber se casa en mayo y asegura no estar embarazada

La joven actriz Erika Schwarzgruber reveló que su boda será en mayo como siempre estuvo pensado, por lo que desmintió que haya adelantado el evento debido a su supuesto embarazo

En el programa Sábado en Noche por Globovisión, la actriz dejó muy claro que su compromiso no es algo reciente, así como señalaron algunos medios a los que calificó de “bajo presupuesto”.

“Por ahí dijeron que casi me comprometí hace 15 días, pero no, yo tengo casi un año y medio comprometida. Me caso en mayo, no adelanté nada, siempre fue fecha porque es el mes de la Virgen y esa fue la que quisimos. No hay embarazo”, aseguró.

DC/G